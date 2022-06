Macron: Kommunikálni kell Putyinnal

Mario Draghi olasz kormányfő beszélt Volodimir Zelenszkij után a közös kijevi sajtótájékoztatón. Draghi elmondta, országa olyannyira támogatja az ukrán EU-tagjelölti státuszt, hogy a jövő heti Európai Tanács-ülésen is emellett fognak kiállni. Így érvelt:

Elmondta még, szeretné, ha diplomáciai úton érne véget a konfliktus, Ukrajna akaratának megfelelően. Draghi után Emmanuel Macron francia elnök arról elmélkedett, igenis nyitva kell hagyni a kommunikációs csatornákat Vlagyimir Putyin orosz elnök felé. Megerősítette, hogy ő is támogatja Ukrajna azonnali uniós tagjelöltségét (a BBC megjegyzi: Macron korábban azt mondta, évekbe, ha nem évtizedekbe kerülhet Ukrajna csatlakozása a blokkhoz).

Volodymyr @ZelenskyyUa's meeting with leaders of #Italy, #Germany, #France and #Romania has ended

Head of Presidential office Yermak:"#Ukraine has strong support of international coalition".

Ukrainian side handed European leaders a package of sanctions proposals against Russia. pic.twitter.com/ZrqTSk7X59

