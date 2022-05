Angelina Jolie-nak légiriadó miatt menekülnie kellett lvivi látogatásán

Angelina Jolie az ENSZ menekültügyi ügynökségével látogatott Ukrajnába. A színésznő Lviv pályaudvarán találkozott az orosz megszállás miatt menekülni kényszerülő emberekkel. Az eseményről a Reuters is beszámolt. Jolie humanitárius akcióját azonban légvédelmi szirénák szakították félbe. A színésznőnek és kíséretének a rakétatámadásra figyelmeztető jelzés miatt sietve távoznia kellett a helyszínről. (via Telex)

#Ukraine This video is important to understand what Ukrainians go through every day in the country. Angelina Jolie is running with volunteers and other people to hide because of the threat of a missile attack pic.twitter.com/b9qEriJVRs

— Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) April 30, 2022