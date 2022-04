Átment a román szenátuson a magyar mintára írt gyermekvédelmi törvénymódosítás

Nemzetiségi identitás mellett a „születési nemi önazonosságot” is védenék a jövőben Romániában, ha a képviselőház elfogadja a módosítást.

Hallgatólagosan elfogadta a román felsőház a kiskorúak nemi és nemzetiségi önazonosságának védelméről szóló törvénytervezetet – írja a Transtelex. Korábban a 24.hu is beszámolt róla, hogy tavaly decemberben nagyrészt romániai magyar politikusok kezdeményezésére nyújtottak be olyan törvénymódosítási javaslatot, amely szóhasználatában és funkciójában is emlékeztet a Magyarországon már elfogadott, a kormány által előszeretettel „gyermekvédelminek” nevezett, ám valójában inkább a szexuális kisebbségeket megbélyegző törvényre.

A tervezet tulajdonképpen a 2004-ben elfogadott román gyermekvédelmi törvényt módosítaná. A jelenleg hatályos jogszabály szerint minden gyermeknek joga van az önazonossághoz, illetve annak megőrzéséhez: egy névhez, állampolgársághoz, illetve ahhoz, hogy – amennyiben lehetséges – megismerje szüleit és azok gondozásában részesüljön és nevelkedjen.

A kezdeményezők az identitásról szóló cikket kiegészítenék a nemzetiségi és nemi önazonossággal, az identitás védelméről szóló rendelkezést pedig úgy bővítenék ki, hogy

minden gyermeknek joga van külső beavatkozás nélkül megőrizni állampolgárságát, nemzetiségét, nevét, családi kapcsolatait, és (születési) nemi önazonosságát.

Az, hogy a magyar mintára megszerkesztett jogszabály-módosítás Romániában keresztülvihető-e a képviselőház többségén múlik.