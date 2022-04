Visszaszólt Oroszországnak a Human Rights Watch a kitiltás hírére

Úgy tűnik, nem marad szó nélkül, hogy az orosz igazságügyi minisztérium bejelentette: visszavonta tizenöt nemzetközi civil szervezet bejegyzését, azaz gyakorlatilag kitiltka őket az országból. A külföldi szervezetek között az autoriter rezsimek által előszeretettel akadályozott olyan szervezetek is vannak, mint az Amnesty International vagy a Human Rights Watch. Ezeknek most be kell zárniuk helyi irodáikat Oroszországban.

A Human Rights Watch a hírre nem maradt tétlen, és a Twitteren fejezte ki tiltakozását az orosz kormánynak.

– áll a civil szervezet bejegyzésében.

A poszthoz tartozó kommentsorban aztán kifejtik: az emberi jogi szervezet már a szovjet korszakban is dolgozott is, amikor Oroszország még zárt totalitárius állam volt. Azt írták, valahogy akkor is megtalálták a módját, hogyan tárják fel és dokumentálják az emberi jogi visszaéléseket, és ezt meg fogják tenni a jövőben is.

A Human Rights Watch továbbá figyelmeztette Oroszországot, térjen vissza azokhoz a normákhoz, amelyekhez az ENSZ emberi jogi rendszere értelmében köteles is tartani magát.

The Russian government had already made it abundantly clear that it has no use for any facts regarding the protection of civilians in #Ukraine.



This is just one small further proof of that.