Az ukránok szerint onkológiai osztályt ágyúztak az oroszok Csernyihivben

Vlagyiszlav Atrosenko, Csernyihiv polgármestere arról beszélt a CNN-nek, hogy a város egyik kórházának onkológiai osztályát ágyúzták az oroszok, mindössze néhány nappal azután, hogy ígéretet tettek: „drasztikusan csökkenti” fogják a Kijev és Csernyihiv elleni katonai fellépést.

A csatornának nyilatkozva a polgármester azt mondta:

"We have no electricity, no water ... I'm talking to you with my torch as a mean of electricity."



