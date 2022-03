Ukrán tanácsadó: Naponta mintegy 500 orosz katona hal meg

Naponta 510-530 orosz katona hal meg Ukrajnában – írta Mihajlo Podoljak, az ukrán elnöki hivatal egyik tanácsadója egy hétfői Twitter-bejegyzésben. Podoljak szerint ez a hadi cselekmények intenzitását és az ukrán hadsereg motivációját jelzi. Ahhoz azonban, hogy az ukránok megkétszerezzék vagy háromszorozzák az orosz veszteségeket, további nehéz- és nagy hatótávolságú tüzérségi rendszerekre van szükségük.

510-530 Russian soldiers are killed daily. This indicates the high intensity of hostilities & motivation of 🇺🇦 military. In order to double/triple the number of irretrievable losses for RF, we need a sharp increase in the supplies of shells to heavy & long-range artillery systems

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 28, 2022