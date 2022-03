Véletlenül hamvasztottak el egy férfit, felesége beperelte a temetkezési vállalatot

A halott kifejezett kérése volt, hogy ne hamvasszák el, mert akkor hite szerint nem láthatja Krisztus második eljövetelét.

Hiába volt az a kívánsága, hogy halálát követően ne hamvasszák el, a temetkezési vállalat véletlenül mégis megtette, így most az amerikai férfi családja perel – írja a Mirror.

A dél-karolinai Pauline-ben élő Harold Lee-t még 2019-ben, hálaadás napján találták holtan. Halálával kapcsolatban két rendelkezése volt: a szülei mellett szeretett volna nyugodni, illetve azt is meghagyta, hogy ne hamvasszák el, a mélyen vallásos férfi hite szerint ugyanis akkor nem láthatja Krisztus második eljövetelét. A halott körüli teendők lebonyolításával megbízott temetkezési vállalat azonban nem sokkal később azzal kereste fel a férfi feleségét, hogy „véletlenül elhamvasztották a testét” – idézi a család által benyújtott kereset a vállalkozó szavait, az azonban nem derül ki a hatoldalas anyagból, hogyan következett be a tévedés.

A férfi felesége kis híján sokkot kapott, amikor megtudta, mi történt, elmondása szerint az egész család nagyon komoly lelki megrázkódtatáson megy át. A temetkezési vállalat hivatalosan is bocsánatot kért, elengedte a temetés költségeit, és 5000 dolláros kártérítést is fizetett a családnak. A férfi felesége azonban most úgy döntött, hogy mindez nem elég, és beperelte a céget, anyagi kártérítést követel.