Brit tűzoltóautó-konvoj tart Ukrajna felé

Angliai adomány-tűzoltóautók indultak útnak Ukrajna felé – írta a BBC. A konvoj és a hatalmas mennyiségű felszerelés három nap alatt ér Ukrajnába.

A 22 járművet, köztük a tűzoltóautókat és a készletekkel teli teherautókat tűzoltók ajánlották fel az Egyesült Királyság minden részéből a Charity Fire Aid és a National Fire Chiefs Council felhívása nyomán.

A convoy of 22 fire engines are heading from Ashford to Ukraine today, transporting vehicles & vital equipment for firefighters.

Working with @FIRE_AID_UK & the @NFCC_FireChiefs, services from across the UK have all come together as part of this humanitarian effort for Ukraine. pic.twitter.com/Nedz8bgSP5

— Kent Fire and Rescue Service (@kentfirerescue) March 19, 2022