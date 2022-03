130 embert mentettek ki a mariupoli színház romjai alól a volt kormányzó szerint

Még mindig folyamatban van a mentés, és Donyeck régió volt kormányzója szerint ezt jelentősen akadályozza, hogy szinte minden szolgáltatás leállt a bombázás miatt. Szergij Taruta azt mondta egy ukrán tévének, hogy szerinte 1300 ember volt az épületben, amikor lebombázták, és eddig csak 130 embert tudtak kimenteni.

A volt kormányzó szerint nincsen mentőalakulat, mert nincs senkit, akit hivatalosan ki lehetne küldeni ilyen katasztrófáknál, minden ilyen szolgáltatás leállt. A helyiek próbálják eltakarítani a romokat.

Photos of what's left of the destroyed Drama Theatre in Mariupol that the city's administration says was bombed by Russia. The theatre was being used as a shelter for displaced people in the city.

Shared on Telegram here: https://t.co/qQBxCCeNK8 pic.twitter.com/QaRHxTeJHd

