A Fox riportere elvesztette lábának egy részét, miután támadás érte a csatorna stábját

Benjamin Hall, a Fox News tudósítója elvesztette a lábának egy részét, miután Ukrajnában támadás érte az amerikai hírszolgáltató stábját – közölte az ukrán védelmi minisztérium. A támadásban életét vesztette a csatorna operatőre, Pierre Zakrzewski és Oleksandra Kurshynova ukrán újságíró.

A Horenkát ért támadásokat követően Hallt intenzív osztályra szállították.

The truth is the target. Russian troops fired at Fox News camera crew near Kyiv. Cameraman Pierre Zakrevsky and producer Oleksandra Kurshynova were killed. Journalist Benjamin Hall survived, but lost part of his leg. #RussianWarCrimesinUkraine

