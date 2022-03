Brian Chesky, az Airbnb vezérigazgatója a Twitteren jelentette be, hogy a jövőben nem lesz elérhető Oroszországban és Fehéroroszországban az Airbnb, jelentette be péntek reggel.

A nyugati nemzetek súlyos szankciókat vetettek ki az orosz gazdaságra – különösen a bankszektorra – , amelyek gyakorlatilag ellehetetlenítették a multinacionális vállalatok számára az oroszországi működést.

Airbnb is suspending all operations in Russia and Belarus

— Brian Chesky 🇺🇦 (@bchesky) March 4, 2022