Bidennel egyeztetett Zelenszkij

A Twitteren számolt be róla az ukrán elnök, hogy megbeszélést folytatott az Egyesült Államok vezetőjével, Joe Bidennel. Zelenszkij megköszönte Biden támogatását és az Oroszország ellen hozott gazdasági szanckiókat, valamint újra hangsúlyozta, hogy együtt kell megállítaniuk Putyint, minél hamarabb, annál jobb.

Just had a conversation with @POTUS. The American leadership on anti-Russian sanctions and defense assistance to Ukraine was discussed. We must stop the aggressor as soon as possible. Thank you for your support!

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 1, 2022