Elsírta magát a Welt ukrán-német tolmácsa, miközben Zelenszkij beszédét fordította

Eltört a mécses a német Welt tolmácsánál, amikor Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnapi beszédét kellett élő adásban fordítania. Az erről készült rögzített felvételt Ukrajna volt osztrák nagykövete tette közzé a Twitter-oldalán.

Zelenszkij a beszédbe felszólította a világ vezetőit, vegyék el Oroszországtól az ENSZ Biztonsági Tanácsában a szavazati jogát, majd hozzátette, Oroszország Ukrajna ellen intézett cselekményei egy népirtásra hasonlítanak.

Arról is beszélt az ukrán elnök, hogy Moszkva lakott területeken bombáz, de addig fognak harcolni, amíg fel nem szabadítják az országot a megszállás alól.

Miután elsírta magát, a tolmács le sem tudta fordítani a beszédet, elnézést kért.

Ukrainian-German interpreter breaks down in tears while translating @ZelenskyyUa speech. #UkraineUnderAttack #StandWithUkraine #RussiaGoHome pic.twitter.com/Byno9Qsu79

— olexander scherba🇺🇦 (@olex_scherba) February 27, 2022