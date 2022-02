Egy brüsszeli újságíró éppen Magyarország keleti határáról tudósít, amikor az alábbi videót készítette. A felvételen látható, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található Vásárosnaményben magyar tankok várakoznak a városban, vélhetően a határ felé tartva.

Hungarian troops stationed in the town of Vásárosnamény near the EU’s eastern border with #Ukraine as conflict rages just kilometres away pic.twitter.com/27QMoMuXnM

— Lucy Hough (@lucyhough33) February 25, 2022