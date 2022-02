„Arra keltünk, hogy hadiállapot van” – így élik meg az inváziót a kárpátaljai magyarok

Zubánics László, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség elnöke arról beszélt, hogy már limitálták a bankok a pénzfelvételt, és a benzinkutaknál is korlátozásokat vezettek be.

Senki nem számított arra, hogy valóban kitör a háború – erről beszélt a 24.hu-nak több kárpátaljai magyar, köztük Zubánics László, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) elnöke is. Abban bíztak, hogy valamilyen tárgyalásos megoldást találnak a felek. „Esetleg kisebb-nagyobb határmenti konfliktusokra számítottunk, de háborúra nem” – tette hozzá Zubánics.

Este úgy feküdtünk le, hogy rendkívüli állapot van, reggel pedig arra keltünk, hogy teljes hadiállapotot hirdettek – erről beszélt lapunknak egy kárpátaljai magyar. A csütörtök reggel érthető módon másban is mély nyomott hagyott:

Ma reggel még a környező falvakban is úgy indult a reggel, ahogyan azt megszokhattuk. Aztán jött a hír, hogy mindent be fognak zárni, ide értve az iskolát, az óvodát, a boltot, a postahivatalt.

Napközben mindenki próbált a legszükségesebb élelmiszerekből bevásárolni, gyorsan fogyott a só, a liszt, a cukor. A helyiek intézik az ügyeket, amilyen gyorsan csak lehet. A bankautomatáknál kígyózó sorok vannak, készpénzt próbálnak felvenni az emberek, a kivehető összeget egyébként a bankok már limitálták. Egy személy egy napon legfeljebb 100 ezer hrivnyát vehet fel – mondta Zubánics László. Mindenki üzemanyagot vásárolna, de már ennek a mennyiségét is korlátozták.

Egy Kárpátalján élő magyar azt mondta, hogy a férfiakat nem engedik át a határon, valószínűleg a várható sorozás miatt. Zubánics ehhez annyit tett hozzá, hogy

a hadkötelezettek csak igazolással hagyhatják el az országot.

A határnál mindenesetre komoly sor alakult ki, az UMDSZ elnöke csütörtök dél körül Beregsuránynál 2,5 km-es a sorról számolt be.

Pánik még nincs, de feszült a hangulat. Annál is inkább mert a közösségi médiában mindenféle hírek keringenek, és sok esetben az emberek felülnek a provokációnak – mondta Zubánics. Más vihar előtti csend típusú hangulatról számolt be.

Mindenki próbálja nyugtatni elsősorban saját magát, a családot, az ismerősöket, a barátokat. De ilyen helyzetben nagyon nehéz megőrizni a nyugalmat. Mindenki készül alternatív tervvel, hogyha kell, akkor készen álljon az utazásra

– válaszolta egy kárpátaljai magyar arra a kérdésünkre, hogy a családtagjai tervezik-e elhagyni az országot. Egy másik, kint élő magyar forrásunk azt mondta, nem szeretnének a legtöbben elmenekülni a faluból, és otthagyni mindent, amit eddig felépítettek.

Attól is félnek sokan, hogy miután nekik vagy a családtagjuknak nincsen érvényes ukrán útlevelük, emiatt talán egyáltalán nem tudják átlépni az országhatárt, például Magyarország felé. A félelem általános, de egyelőre csend van, és a legtöbben azt remélik, ez így marad.

Ilyen, az egész országot veszélyeztető háborús helyzet még nem volt. 2014-ben a két keleti megyére korlátozták a háborús státuszt, de most az egész országra vonatkozik – magyarázta Zubánics, aki szerint még nagyon sok kérdés megválaszoltalan. Nem tudják pontosan, mit jelent az operatív tartalékosok mozgósítása, vagyis hogy konkrétan kire vonatkozik ez? Sokan tartanak annak a jogszabálynak a következményétől is, ami alapján a nők is hadra foghatók. Ha nem is közvetlenül a frontvonalban, de a háttérmunkákban, például a sérültek ápolásában számíthatnak rájuk.

Kárpátalján egyébként nem tartanak a fegyveres konfliktustól, sokkal inkább attól félnek az ott élők, hogy őket viszik konfliktusos területre.

Szerintem Kárpátalját nem fogják megtámadni az oroszok, úgy gondolom, csak annyi a céljuk, hogy elfoglalják Ukrajna katonai központjait, stratégiai helyeit

– nyilatkozta egy nálunk tanuló, de Kárpátalján élő magyar.