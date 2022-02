Világháborúról és orosz koncentrációs táborról beszélt az ukrán külügyminiszter

Két világháború tanulságait vonta le Dmitro Kuleba: nem kellett volna annyit hibázni a politikusoknak.

Ukrajna rendkívüli állapotot vezetett be

Kemény mondatokat tartalmazó beszédet intézett a diplomáciai küldöttségekhez az ENSZ közgyűlésében Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter. A BBC News percről percre közvetítésében idézett mondatai szerint gyors, konkrét és határozott fellépést sürgetett az Oroszországgal fennálló feszült helyzet miatt. Kuleba szerint a mostani helyzet kritikus csomópontja a világtörténelemnek, a következő évtizedeket is meghatározhatja.

Kuleba szerint mind olvastunk arról, milyen hibákat követtek el politikusok, amik miatt kitört a két világháború. Felszólított arra, ne kövessük el ugyanezeket a hibákat.

Abszurdnak nevezte azon orosz vádakat, amik szerint Ukrajna felelős a helyzet eszkalációjáért. „Oroszország állításai felháborítóak és szörnyűek és messze túlmutatnak Ukrajna fenyegetésén” – fogalmazott Kuleba. Érvként felhozta, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök korábban kijelentette: Ukrajnának nincs joga létezni. A miniszter szerint aki azt hiszi, bármely mondatával túloz, csak nézze meg Putyin e beszédét.

Utána arról is beszélt, az oroszok által megszállt Donbasz régióban szörnyű körülmények között élnek az emberek. A hírhedtnek nevezett donyecki Izoljacija börtönben több száz rab szenved a kemény kényszermunkától, a kínzásoktól és megalázástól. „Ez változatlanul egy szó szerinti koncentrációs táborként működik, Európában, a 21. században” – rémült meg Kuleba. Szerinte Ukrajna nemcsak a globális biztonságot védi, hanem a szabadságot, demokráciát, a nemzetközi jog alapjait és a békés életet is, hisz milliók sorsa függ attól, hogy Oroszország le tudja-e rombolni ezen értékeket. Végül az elcsatolt Krímről is beszélt, ahol a félelem légköre uralkodik és már 64 ezer ukrán menekült el onnan 2014 óta.

