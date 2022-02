Kiszorította a rendőrség a kanadai hidat eltorlaszoló tüntetőket

A rendőrség egy hét után feloszlatta a Kanada és az Egyesült Államok közötti kulcsfontosságú hidat elzáró tüntetőket. A koronavírus megfékezését célzó intézkedések és a védőoltással kapcsolatos szabályozás ellen tiltakozó kanadai kamionosok napokon át megbénították a kereskedelmet az Ontario állambeli Windsorban található Ambassador hídon.

Egy bíró pénteken utasítást adott ki a tiltakozás feloszlatására, de több tucatnyi tüntető továbbra is dacolt a tiltakozással. A rendőrség mostanra megtisztította az utat, bár a híd továbbra is zárva marad. A tüntetés felszámolására már szombat reggel is történtek lépések, és az érintett járművek közül sokan a rendőrség utasítására békésen távoztak. De ahogy a rendőrségi akció híre elterjedt, újabb tüntetők jelentek meg, és ezzel a tömeg létszáma felduzzadt.

Vasárnap reggelre már csak néhány tucat ember maradt, és a rendőrség folytatta akcióját, ezúttal letartóztatva néhány embert, akik nem voltak hajlandók távozni, néhány járművet pedig elvontattak. Órákon belül már csak néhányan maradtak az út szélén, bár a tüntetők helyett továbbra is rendőrségi járművek zárják el az Ambassador hídra vezető utat. A windsori rendőrség a Twitteren arra figyelmeztette az embereket, hogy kerüljék el a híd környékét, írja a BBC.