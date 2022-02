Pentagon: Ukrajna orosz megszállásához egy videó lehet a casus belli

Az amerikai védelmi minisztérium szerint egy megrendezett filmen mutatnák be az ukrán katonák támadását.

Van olyan információnk, hogy az oroszok valószínűleg ürügyet akarnak teremteni egy invázióhoz.

Ezt a Pentagon szóvivője jelentette be, akit az MTI idézett.

John Kirby (a képen) szerint egy, az ukrán katonák által az oroszokkal szembeni agressziót bemutató propagandafilm teremtene ürügyet Ukrajna megszállására.

A hamis videón ukrán katonák támadnának „orosz ajkú emberekre orosz szuverén területeken”, lennének benne megrendezett robbanások, holttestek, gyászolók, akiket színészek alakítanának.

Az amerikai védelmi minisztérium szóvivője szerint a videóban arra is felhívnák a figyelmet, hogy az ukrán katonák nyugati fegyvereket használnak. A kérdésre, hogy ezt a Kreml jóváhagyta-e, John Kirby azt felelte:

azt tapasztaltuk, hogy kevés ilyen jellegű dolgot nem hagytak jóvá az orosz kormány legmagasabb szintjein”,

konkrétumokra azonban nem tért ki.

A The New York Times szerint Avril Haines, az Országos Hírszerzési Igazgatóság (DNI) vezetője Lloyd Austin védelmi miniszterrel és Mark Milley tábornokkal, a vezérkari főnökök egyesített bizottságának elnökével már tájékoztatták a kongresszus tagjait és az információkat megosztották a szövetségesekkel is.

Előzőleg Joe Biden elnök utasította a Pentagont, hogy több mint 3000 amerikai katonát helyezzen át az európai szövetségesek védelmének erősítése érdekében. Kormányzati információk szerint az Egyesült Államok a héten mintegy 2000 katonát küld Lengyelországba, illetve Németországba, az ott állomásozó, úgynevezett Stryker századhoz tartozó körülbelül 1000 katonát pedig áthelyezik Romániába.

Az MTI a Kreml sajtószolgálatára hivatkozva azt írta, Vlagyimir Putyin közben telefonon tárgyalt Emmanuel Macron francia elnökkel, akinek Kijev minszki megállapodásokat sértő provokatív kijelentéseiről és tetteiről beszélt.