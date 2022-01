Hétfőtől legfeljebb húszan vehetnek részt magánrendezvényeken Horvátországban

A koronavírus-járvány terjedésének lassítására Horvátországban újabb szigorításokat vezetnek be: korlátozzák a nyilvános összejöveteleket, és szigorúbban ellenőrzik a járványügyi intézkedések betartását, jelentette be a válságstáb a pénteki sajtótájékoztatóján.

Davor Bozinovic belügyminiszter, a testület vezetője elmondta: hétfőtől nyilvános rendezvényeken nyílt térben a korábbi száz fő helyett csak ötven fő lehet jelen. Zárt térben ötven fő helyett ezt most 25 főben határozták meg. Magánrendezvényeken legfeljebb húszan vehetnek részt.

Sajtóinformációkkal ellentétben nem csökkentik a vendéglátóhelyek nyitva tartási idejét, azok továbbra is éjfélig lehetnek nyitva, de sokkal szigorúbban ellenőrzik majd a járványügyi intézkedések betartását: kötelező a másfél méteres távolság és a maszk viselése. Csak az asztaloknál helyet foglaló és fogyasztó vendégek lehetnek maszk nélkül, mondta a tárcavezető.

Hozzátette: a sporteseményeken zárt térben továbbra is csakis Covid-igazolvánnyal lehet részt venni, és a maszk viselése is kötelező. A szabadtéri versenyeken is kötelező a Covid-igazolvány, de ott nem kell maszkot viselni. Ugyanakkor a benti nézőterek legfeljebb 20 százalékát, a kintiek legfeljebb 40 százalékát lehet kihasználni.

Zárt térben mindenhol kötelező lesz a maszk viselése, a mozikban és vallási szertartásokon is, függetlenül attól, be lehet-e tartani a másfél méteres távolságot.

Radovan Fuchs oktatási miniszter bejelentette, hogy a második félév hétfőn hagyományos, tantermi körülmények között kezdődik meg. Az előző félévtől eltérően ötödik osztálytól akkor is maszkot kell hordania mindenkinek, ha betartható a kötelező távolság, írja az MTI.