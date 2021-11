Moderna: 2022 elején már lehet külön vakcinánk az omikron ellen

A Moderna orvosi vezetője, Paul Burton nyilatkozott a Bloombergnek, és azt mondta, ha a cég egy, az omikronra specializált, új vakcina kifejlesztése mellett dönt, úgy ez az oltóanyag 2022 elejére már el is készülhet. Burton ugyanakkor azt mondta a már meglévő az oltásoknak is védeniük kell, ezért fontos, hogy aki teheti, oltassa be magát. A Moderna teszteli, hogy mennyire hatnak a vakcinák a megjelent új vírusváltozattal szemben.

Szlávik János a Kossuth Rádióban vasárnap reggel azt mondta: a koronavírus omikronnak elnevezett változata bizonyos szempontból aggasztóbb, mint a korábbiak, hiszen sokkal több mutációt tartalmaz – éppen azokon a helyeken, ahol a vírus az emberi sejtekhez kapcsolódik, ugyanakkor klinikai viselkedéséről még nem lehet sokat tudni.

A Dél-pesti Centrumkórház infektológus a szerint az

első hírek rendkívül kedvezőek, de azért várjuk ki a végét

– mondta, hozzátéve, az omikron variáns a korábbi törzseknél enyhébb, viszont furcsább megbetegedéseket okozott Dél-Afrikában: elsősorban fejfájást, rendkívüli gyengeséget, levertséget, szapora szívdobogást. Szlávik szerint nem kizárt, hogy a jelenlegi védőoltások is védelmet adnak az omikron variánssal szemben, de ha nem, akkor is becslések szerint 1-2 hónap alatt át lehet alakítani a meglévő vakcinákat.

Az omikron eközben megérkezett Európába.