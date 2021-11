Orbán Viktor szlovéniai magyar híve tartja életben Janez Jansa kormányát

Egy-két szavazaton múlik a Fidesz-barát szlovén koalíció parlamenti többsége, de egy muravidéki magyar honatya besegít Orbán Viktor barátjának, Janez Jansa kormányfőnek és SDS nevű pártjának. Előrehozott voksolás így nem lesz, de áprilisban általános választást tartanak. Közben egyre több miniszter széke inog, és a pesti Pegasus-ügy is vetett hullámokat Ljubljanában.

Nagypolitikai machinátorrá nőtte ki magát egy Muravidékről, a közös határ szlovén oldaláról származó magyar kisebbségi képviselő. Az Orbán Viktor támogatását is élvező Horváth Ferenc ugyanis a Fidesz-barát szlovén miniszterelnök, Janez Jansa és SDS nevű pártja egyik legfontosabb politikai támaszává vált az elmúlt két évben a ljubljanai parlamentben.

Az erősen jobboldali, migránsozó és sorosozó SDS irányítja – egy labilis koalíció élén – az ottani kabinetet. Ám a kormány népszerűsége nem túl nagy, és ha most lennének a választások, akkor valószínűleg Jansának el kellene búcsúznia a miniszterelnöki bársonyszéktől.

Ám amíg van SDS-kormány, addig lelkesen támogatja azt Horváth Ferenc. Sőt, a Muravidék „erős embere” már nemcsak egyetlen szavazatával segít. Egy kisebb – 1 százalék alatti támogatottságú – szlovén párt, a DeSUS egyes politikusait is pénzeli, így országos tényezővé vált szomszédunkban. A nyugdíjaspártnak ugyanis négy képviselője van jelenleg a parlamentben, akik – a kabinetből való tavaly decemberi kilépésük óta – kívülről támogatják a kormányt.

Horváthra nagy szüksége van Jansáéknak, hiszen részben a DeSUS-on és a nemzetiségi képviselőkön múlt, hogy idén elmaradt Ljubljanában az előrehozott választás. A legszükségesebb pillanatokban összegyűlt ugyanis a kabinetnek szükséges 46 szavazat a 90-ből a szlovén törvényhozásban. Így Borut Pahor köztársasági elnök – aki a Jansáékkal ellentétes politikai táborba tartozik – csak annyit tudott bejelenteni a napokban, hogy a lehető legkorábbi időpontra, jövő áprilisra írja majd ki a „rendes”, azaz az általános választásokat.

A Necenzurirano (NC) szlovén tényfeltáró portál szerint csak a képviselői keretből Horváth több mint 50 ezer eurót oszthat szét idén, de nem ez az egyetlen forrás, amiből a magyar honatya megbízásokat ad a DeSUS azon politikusainak, akik támogatják Janez Jansát. Horváth a számára kiutalt szlovén költségvetési pénzekből külső tanácsadókat foglalkoztathat (ő ad megbízást a legtöbb ilyen tanácsadónak a szlovén honatyák közül). Horváth olyan DeSUS-tagokat pénzel, akik korábban a párt bomlasztásában, illetve Jansa-barát fordulatának levezénylésében segédkeztek. A nyugdíjaspárt tavaly elárulta korábbi szövetségeseit, és átálltak Jansához, aki így tudott 2020 elején hatalomra kerülni.

Azóta a DeSUS kilépett a Jansa vezette koalícióból, ám ekkor még furcsább dolog történt. A párt egyik miniszterét a kormányfő megtartotta. (A tárcavezető DeSUS-beli tagságát közben megszüntették.)

Az NC szerint Joze Podgorsek ugyanis agrárminiszterként rendkívül hasznos az SDS-nek. A mezőgazdasági minisztérium komoly reklámbüdzsé felett rendelkezik, és ennek egy részét az SDS pártmédiájában költi el a tárca.

E pártmédiumok bizonyos hányada magyar résztulajdonban van, így Fidesz-közeli médiavállalkozók is gazdagodnak Podgorsek tárcájának döntései nyomán. Ilyen például a Nova24TV és a Nova24TV.si intenetes portál, amelyek Jansa kormányát támogatják, és részben magyar érdekeltségűek. Összesen 122 ezer euró ment az SDS pártmédiájához a Necenzurirano számításai szerint (nem csak a magyar érdekeltségű cégek kaptak ebből.)

Mindeközben sorozatosan érkeznek a hírek a radikálisan jobbra tolódó Jansa-kormány gyengüléséről, miniszterek lemondási szándékáról vagy épp a leváltásukra irányuló kezdeményezésekről. Az elmúlt héten az SDS-es Andrej Vizjak környezetvédelmi minisztertől vonta meg a kereszténydemokrata NSi párt a támogatását. Az NSi az egyik kisebbik partner az SDS vezette kormánykoalícióban.

Az Orbán Viktor egyik legfontosabb külföldi szövetségesének számító Jansa nincs könnyű helyzetben. Vizjak ugyanis az egyik legrégebbi bizalmasa. Az eddigi három Jansa-kormánynak (2004-2008, 2012-2013, 2020-tól máig) is mindvégig tagja volt – legalábbis mostanáig.

Vizjak 2007-ben még gazdasági miniszter volt, bajba is emiatt az időszak miatt került. Egy 14 évvel ezelőtti magánbeszélgetéséről ugyanis hangfelvétel készült, ami most nyilvánosságra került. Ebben a gyógyfürdőpiac átrendezéséről, az ennek érdekében tervezett esetleges állami akciókról, bírók befolyásolásáról (ezt egy obszcén kifejezéssel írta le) beszélt egy nagyvállalkozóval, illetve arról, hogy minek fizetne az üzletember annyi adót. Vizjak helyzete emiatt még a pártjában is megingott.

Ugyanakkor az ügy kínos lehet az SDS másik koalíciós partnerének, az SMC nevű pártnak is. A liberális SMC tavaly összeállt ugyanis az illiberális Jansáékkal. Ezzel elárulta korábbi szövetségeseit (például a Marjan Sarec exkormányfőt is a soraiban tudó, szintén liberális LMS-t) és egykori elveit. Így mára fél százalék alá zuhant a támogatottsága.

Az SMC most áttételesen érintett: a 2007-es „fürdőpiaci” átrendeződés idején lett ugyanis a Vizjak-beszélgetésben említett egyik gyógyfürdő vezetője Zdravko Pocivalsek, aki most az SMC elnöke. Pocivalsek egyébként abban a gazdasági miniszteri bársonyszékben ül jelenleg, mint amelyben 2007-ben Vizjak foglalt helyet. Állítólag Pocivalsek is lemondással fenyegetőzik, de ő azért, hogy ne szigorítson Jansa és az SDS vezette kormány a koronavírus-járvány elleni szlovéniai védekezésen, mert az a gazdaság kárára lenne.

Szlovéniában is pusztít ugyanis a vírus negyedik hulláma, az egészségügyi miniszter épp a szigorítások kikényszerítése végett akart állítólag lemondani, de aztán visszakozott, mert belátta, hogy Pocivalsek zsarolási potenciálja erősebb az övénél. Ha ugyanis Horváth Ferencről azt mondtuk, hogy egyre nő a befolyása, akkor ez még inkább elmondható a közvéleményben szinte nulla támogatottságot élvező, de a Parlamentben még mindig fontos mandátumokkal rendelkező SMC elnökéről. Pocivalsek a szlovén politika kulcsembere ugyanis az áprilisi választásokig. Az ő és pártja támogatása nélkül ugyanis végképp nem maradhatna hatalmon Jansa és az SDS.

Pocivalsek volt az is, aki a hírhedt szlovén lélegeztetőgép-botrányba is belekeveredett. Az SMC-elnök majdnem bele is bukott a szlovén vádak szerint túlárazott lélegeztőgépek beszerzésébe, s Ljubljanában végül fel is bontották a szerződést a beszállítóval, amelynek termékei egyébként Magyarországra még drágábban kerültek.