Azonosították az aradi gyermekgyilkosság áldozatát

A kislány mostohaapja a fő gyanúsított.

Miután kiderült, hogy egy 5-6 éves kislányé a megcsonkított aradi holttest és elkészült a meggyilkolt gyermek fantomképe, fény derült a kilétére is – írja a Főtér. Az Arad megyei rendőrök már be is vitték kihallgatásra a kislány mostohaapját.

A 23 éves férfi azt állította, baleset történt: éppen fürdetni készült a kislányt, amikor megcsúszott, beütötte fejét a kád szélébe, meghalt. Az igazságügyi orvostani vizsgálat szerint ugyanakkor a gyermek halálát a fejére mért ütések okozták, valószínűleg többször is a falhoz vagy a padlóhoz verték.

A mostohaapa azt beismerte, ő vitte a holttestet a temető melletti mezőre, de azt tagadta, hogy ő gyújtotta fel. A mostohaapát őrizetbe vették, a bíróság kedden dönt arról, 30 napos vizsgálati fogságba helyezik-e.

A megölt kislánynak két testvére volt, egy hároméves és egy csecsemő, akit édesanyja nemrég szült. Az ügyészség családon belüli erőszak ügyében is nyomoz. Az asszonyt két gyermekével egy gyermekvédelmi központba vitték.

Az ügyet még számos rejtély övezi. A nyomozók arra is szeretnének magyarázatot kapni, miért nem jelentette a család a kislány eltűnését, hiszen a gyerek 24-48 órával holtteste megtalálása előtt meghalt.

A gyermek holttestére egy kutyasétáltató helybeli bukkant rá. A holttestet megcsonkították, levágták a lábát, úgy próbálták meg eltüntetni a gyilkosság nyomait, hogy leöntötték gyúlékony anyaggal, és megpróbálták felgyújtani.

A Maszol szerint a nyomozást vezető ügyész most azt mondta, nem darabolták fel a holttestet, de megpróbálták elégetni. A tragédia körülményei arra engednek következtetni, hogy a mostohaapa volt az elkövető, a kislány azért volt a felügyelete alatt, mert édesanyja szülészeten volt, harmadik gyermekét akkor hozta a világra.

A nyomozóügyész szerint a férfi tudatmódosító szereket fogyaszt. Azt is mondta, hogy a kislány egyik markában egy hosszú hajszálat találtak, amit halálakor is szorongatott. Az nem a mostohaapáé, nem az anyjáé, DNS-vizsgálattal próbálják azonosítani, hogy esetleg valamely rokontól vagy idegentől származik-e.