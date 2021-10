Pusztít a koronavírus Kelet-Európában

Rekordszámú, 734 koronavírusos beteg hunyt el hétfőn Ukrajnában az egészségügyi minisztérium tájékoztatása szerint. Az áldozatok eddigi legmagasabb száma egy nap alatt 614 volt még október 22-én.

A járvány tombol az ukránoknál, az elmúlt 24 órában 19 120 új fertőzöttet azonosítottak, ami jelentős emelkedés az előző napi 14 634 új fertőzötthöz képest.

A jelenség nem egyedi a térségben, egész Kelet-Európát kezdi térdre kényszeríteni a Covid.

Bulgáriában szintén megdőlt egy szomorú rekord, soha ennyien nem haltak meg egy nap alatt a betegségben, hétfőn 243 emberéletet követelt a vírus, és ezzel már a járvány kezdete óta 23 316-ra nőtt az áldozatok száma.

Egyre több fertőzöttet is találnak, csak tegnap 5863 teszt lett pozitív. Az oltási hajlandóság a bolgároknál alacsony, ezért zárt terű nyilvános helyekre már csak védettségi igazolvánnyal lehet belépni. Ez viszont sokaknak nem tetszik és több városban is tüntettek a szigorítások ellen.

Továbbra is súlyos a helyzet Romániában, ahol már napok óta 400 felett van az áldozatok száma. Némi pozitívum, hogy a drámai fejlemények hatására egyre többen kérik a vakcinát, az elmúlt 24 órában 93 ezren kapták meg az első dózis oltást, ami országos rekord.

Szerbiában is folyamatosan 50 felett van már a napi áldozatok és 5000 felett az új fertőzöttek száma.

És Szlovákiában is egyre nagyobb a baj, a nagyjából 5 milliós lakosságú országban hétfőn 2850 beteget szűrtek ki és 18 fertőzött meghalt. Emiatt a kormány egyes régiókban durva korlátozásokat vezetett be, ezeken a helyeken bezáratták az éttermeket, bárokat és szállodákat is.