A plázákban is kérni fogják a védettségi igazolványt Romániában

Romániában ezentúl a szálláshelyeknek és a bevásárlóközpontoknak is a koronavírus elleni teljes beoltottságot, vagy a fertőzésből legfeljebb fél éve történt kigyógyulást tanúsító védettségi igazolást kell kérniük ügyfeleiktől – az erről szóló pontosítást hétfői ülésén fogadta el a román kormány.

A járvány negyedik hulláma miatt egészségügyi válsághelyzetbe került Romániában hétfőtől léptek hatályba az újabb járványügyi szigorítások, az ezeket tartalmazó, jogászok által véglegesített múlt heti kormányhatározat azonban – Raed Arafat katasztrófavédelmi államtitkár szerint – nem mindenben tükrözte a járványügyi szakemberek szándékát, ezért hétfőn újabbakkal egészítették ki.

Romániában hétfőtől csakis védettségi igazolvánnyal szabad ügyfélként belépni a nyilvános zárt terekbe, az élelmiszerboltok és gyógyszertárak kivételével. A megkötést az alkalmazottakra egyelőre nem lehet érvényesíteni, mert a munkavállalók jogait csak a parlament korlátozhatja törvénnyel.

Az országban már nem tekintik védetteknek a friss negatív teszttel rendelkezőket, mert sokkal könnyebben megfertőződhetnek, szervezetük még „nem tanult meg” védekezni a vírus ellen. Mindazonáltal a hivatalokban és magáncégek ügyfélszolgálatain elfogadják a friss negatív teszt alapján kiállított zöld igazolványt is.

A hétfői pontosítás szerint a bevásárlóközpontoknak ellenőrizniük kell, hogy csakis oltottak, vagy a betegségből kigyógyultak léphessenek be. Amennyiben egy plázában (lakosságnyilvántartó, járműnyilvántartó) hivatalok, vagy oltási központok működnek, akkor oda – elhatárolt útvonalon – negatív teszttel is bemehetnek az ügyfelek.

A kormányhatározat lehetővé teszi, hogy a beoltatlanok teszt nélkül is felvehessék járandóságukat a szociális intézményekben, és részt vehessenek igazságszolgáltatási eljárásokban. Egyébként a hivatalokba nem lehet védettségi igazolás nélkül bemenni.

Hétfőtől a lakáson kívül mindenütt kötelezővé vált a védőmaszk használata, ez alól csak a nehéz fizikai munkát végzők, a sportolók, és a televízióműsorok szereplői kapnak felmentést, ha közben betartják a biztonságos távolságot. Országszerte korlátozták az éjszakai kijárást: csak védettségi igazolvánnyal, munkaügyben vagy halaszthatatlan gyógykezelés miatt szabad este 22 és hajnali 5 óra között kimenni az utcára, az üzleteknek pedig legkésőbb 21 órakor be kell zárniuk. A magánrendezvényeket, koncerteket, tanfolyamokat 30 napra betiltották, a szórakozóhelyeknek be kellett zárniuk. Hétfőtől a közoktatásban kéthetes rendkívüli szünet kezdődött, a magániskoláknak is – ha nem adnak ki szünetet – át kellett térniük a távoktatásra.

A katasztrófavédelmi államtitkár szerint az egyedüli jó hír az, hogy fellendült az oltási hajlandóság: az utóbbi három napon több mint negyedmillió ember kérte a vakcina első adagját. A 19,3 milliós Romániában eddig 6,4 millió ember, a beoltható 12 év feletti lakosság 37,4 százaléka kapott legalább egy adag koronavírus elleni oltást.

(MTI)