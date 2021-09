Az orosz oltás nem volt akadály, Szijjártó EU-s miniszterekkel tárgyalt New Yorkban

Újabb tömeges illegális migrációs hullámmal fenyeget az afganisztáni helyzet

– jelentette ki a magyar külügyminiszter New Yorkban. Szijjártó Péter a tárgyalások után azt mondta, az európai uniós tagállamok külügyminiszterei a jelek szerint ennek még mindig nem mérték fel a veszélyét megfelelően.

A külgazdasági és külügyminiszter EU-s kollégáival tárgyalt az ENSZ 76. közgyűlésének keretében, majd arról számolt be, hogy Afganisztánban sajnos a rosszabb forgatókönyv látszik megvalósulni egyelőre. A dél-ázsiai ország gazdasági helyzete egyre súlyosabb válságban van, egyre több ember szorul humanitárius segélyre, illetve a terrorfenyegetettség is fokozódik, márpedig ezek a tényezők újabb bevándorlási hullám kialakulásával fenyegetnek – hangsúlyozta. Szerinte ennek ellenére továbbra is olyan nyilatkozatok születnek egyes európai vezetők részéről, amelyek „meghívásként értelmezhetők az afgánok szempontjából”, sőt több tagország áttelepítési fórumot akar szervezni.

Azt pontosan tudjuk a hat évvel ezelőtti eseményekből, hogy ezután már a kötelező kvóták jönnek, most már családegyesítésről is beszélnek. Sajnos úgy tűnik, hogy az EU tagállamainak egy jelentős része egyáltalán nem tanult abból, ami 2015-ben és azóta zajlott az európai kontinensen

– fogalmazott a tárcavezető.

Szijjártó Péter New York-i útjával kapcsolatban arról nem tett említést, hogy az orosz oltása okozott-e nehézségeket az ENSZ ülésen való részvétellel kapcsolatban.

A miniszter márciusban kapta meg az orosz Szputnyik V. vakcinát, amit azonban azóta sem fogadnak el a világ számos országában. Nem kapott engedélyt az Európai Gyógyszerügynökségtől, az ENSZ egészségügyi szervezetétől, a WHO-tól, és az amerikai egészségügyi hatóságtól sem. A WHO épp a múlt héten jelentette be, hogy meghatározatlan időre felfüggesztik a szer engedélyeztetését, mivel nem látnak rá garanciát, hogy a gyártás során nem kerül esetleg szennyeződés az ampullába.

A Népszava nyomán a 24.hu is megírta, hogy ENSZ közgyűlésen viszont csak azok vehetnek részt személyesen, akik vagy a WHO, vagy az amerikai hatóságok által elismert oltással rendelkeznek – ezt a lap kérdésére az amerikai külügyminisztérium is megerősítette. Bár ahhoz, hogy valaki beutazzon az Egyesült Államokba, elvileg elég egy három napnál nem régebbi negatív PCR-teszt, de a közgyűlésnek helyet adó New York városa és maga az ENSZ is saját hatáskörben szigorúbb szabályokat hozott.