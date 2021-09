Manny Pacquiao a Fülöp-szigetek elnökének jelölteti magát

Manny Pacquiao, a legendás ökölvívó vasárnap kijelentette, hogy jövőre indul a Fülöp-szigeteki elnökválasztáson, miután kiállt a kormányban tapasztalható korrupció és Rodrigo Duterte elnök Kínával fenntartott, szerinte meghitt kapcsolata ellen, írja a Guardian.

Pacquiao – minden idők egyik legnagyobb bokszolója és az egyetlen ember, aki nyolc különböző súlycsoportban is világbajnoki címet szerzett – elfogadta politikai szövetségesei jelölését a kormányzó PDP-Laban pártban általa vezetett frakció országos gyűlésén, néhány nappal azután, hogy egy rivális frakció Duterte régi segítőjét, Christopher „Bong” Go szenátort választotta elnökjelöltjének. Ugynez a frakció Dutertét jelölte alelnöknek, amit a kritikusai Duterte cinikus trükkjének neveztek a hatalom megtartása érdekében. Dutertének az alkotmány tiltja, hogy egy második hatéves elnöki ciklusra is induljon. Go visszautasította a jelölést, de a Pacquiaót és Dutertét támogató frakciók közötti szakadás tovább eszkalálódott.

„Harcos vagyok, és mindig harcos leszek a ringben és azon kívül is” – mondta a 42 éves szenátor, Pacquiao a gyűlésen élőben közvetített beszédében. „Elfogadom a jelölésüket a Fülöp-szigeteki Köztársaság elnökjelöltjeként”. Pacquiao frakciója nem fejezte ki támogatását Duterte alelnöki pályázatához.

Népszerűsége ellenére Pacquiao lemarad a közvélemény-kutatásokban az éllovasok, elsősorban Duterte lánya, Sara Duterte-Carpio mögött. Júliusban Pacquiaót leszavazták a PDP-Laban vezetői posztjáról, hetekkel azután, hogy bírálta Dutertét a Kínával kapcsolatos álláspontja és a korrupció elleni küzdelem terén elért eredményei miatt, de leváltását a frakciója elutasította. Pacquiao, aki egykor Duterte közeli szövetségese volt, azt mondta, hogy több mint 10 milliárd peso (145 millió font), szegény családoknak szánt világjárványtámogatás maradt elszámolatlanul, és hozzátette, hogy ez csak egy felfedezés a tervezett korrupciós vizsgálatában. Korrupcióellenes hadjáratát azután kezdte meg, hogy a szenátus vizsgálatot indított a kormány világjárvány-ellenes programja keretében vásárolt orvosi eszközök és felszerelések állítólagos túlárazása miatt.