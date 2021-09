Videósorozatban rögzítette, ahogy szeretetben felnevelte, majd megette kismalacát egy youtuber

Százezren iratkoztak fel rövid idő alatt arra a Youtube-csatornára, amelyen egy cuki rózsaszín kismalac nevelkedését nézhették végig a követők. Kalbi, a kismalac szokásos cuki háziállatos képsorokon szerepelt, sorsa ugyanakkor már a kezdetektől sejthető volt: a csatornát üzemeltető youtuber jó előre jelezte, hogy a malacot száz nap után meg fogja enni. Rengeteg követő annyira megszerette a kismalacot, hogy könyörgött a csatorna tulajdonosának, hogy változtasson tervein, ám a száznapos visszaszámlálás végén felkerült videó már egy feldolgozás alatt álló malacról szólt. A videót több milliószor nézték meg.

A kommentszekciót azonnal elözönlötték a gyilkosságról és állatkínzásról szóló kommentek, a youtuber pedig halálos fenyegetéseket kapott Kalbi halála miatt. A VICE szóra bírta a videósorozatot jegyző youtubert, aki csak „a tulajdonos” néven futott a csatornán, aki elmondta: az volt épp a célja, hogy az emberek elgondolkodjanak azon, hogy mit esznek, és hogy jusson eszükbe, hogy a szupermarketek polcain kapható hús épp olyan cuki kisállatoktól származik, mint Kalbi, és a húsevőknek legalább odáig el kellene jutniuk, hogy értékeljék a tányérjukra került állat áldozatát.

Ahogy általában a húsevés következményeiről beszélünk, arra többnyire nem igazán figyelnek az emberek. Hogy átmenjen az üzenet, az embereknek a saját szemükkel kell látniuk

– mondta a youtuber, aki szerint fontos lenne, hogy az emberek kincset érő erőforrásként tekintsenek a húsra is. A csatorna egyébként komoly sikert ért el a figyelemfelhívásban: alig száz nap alatt százezer feliratkozót szerzett, az utolsó videót, melyben egy kerti krillen megsült a malac, több mint hárommilliószor nézték meg. A videóban egy montázs is helyet kapott Kalbi legjobb pillanatairól, és az is látható, amint a tulajdonosa lerója tiszteletét Kalbi áldozatáért egy buddhista házioltár előtt.

A fordulat akkor következett, amikor néhány nappal később a tulajdonos újabb videót töltött fel a csatornára, éspedig a nagyon is életben lévő Kalbiról. Mint kiderült, egy másik malacból lett vacsora.

Azért nem mindenki könnyebbült meg így sem, volt, aki hatásvadásznak nevezte a tulajdonost, a PETA állatvédő szervezet pedig közölte, hogy levágni egy malacot épp ugyanolyan, mintha valaki a család kutyájának végná el a torkát, és azt javasolták, hogy a szóban forgó youtuber követését és a húsevést is hagyja abba mindenki.