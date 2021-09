Van, ahol a járvány miatt csak szeptember végén indul a tanév

Koszovóban szeptember 27-én ülhetnek be leghamarabb az iskolapadba a diákok – döntött a pristinai kormány pénteken. A koszovói sajtó szombati beszámolója szerint az új korlátozások a nagyobb rendezvényekre is vonatkoznak, amelyeken a következő két hétben húsznál többen nem tartózkodhatnak. Hétfőtől pedig csak azok a 16 éven felüliek léphetnek be az ország területére, akiknek van oltási igazolásuk vagy negatív koronavírustesztjük.

A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma Szerbiában szombatra 6089-cel 806 448-ra, Koszovóban 685-tel 155 995-re, Észak-Macedóniában 577-tel 182 462-re, Montenegróban 574-gyel 120 723-ra, Bosznia-Hercegovinában pedig 832-vel 219 612-re növekedett.

A járvány halálos áldozatainak száma Szerbiában az utóbbi 24 órában 25-tel 7493-ra, Koszovóban harminccal 2758-ra, Észak-Macedóniában szintén harminccal 6215-re, Montenegróban héttel 1792-re, Bosznia-Hercegovinában pedig 19-cel 9955-re növekedett – emlékeztet az MTI.