Lányokat szervezett be magának a román McDonald’s HR-menedzsere

Kreatívan értelmezte az egyik multicég humánerőforrás-menedzsere a munkakörét: a munkaerő-toborzással egy kis mellékest is keresett – írta a kolozsvári Főtér.

A lap szerint a romániai McDonald’s gyorsétterem-láncnál dolgozó 34 éves vezető lányokat „szerződtetett” arra, hogy prostituáltként keressék a kenyerüket.

A rendőrség és az ügyben eljáró ügyészség még áprilisban kezdett nyomozni a férfi ellen. Az ügyészség szerint legalább négy lányt bírt rá arra, hogy prostituáltként dolgozzanak neki.

Zömmel hátrányos helyzetű lányokat hálózott be, ráadásul az „alkalmazottai” között kiskorúak is voltak: egy 15, egy 16 és egy 17 éves lányt is futtatott – a negyedik már nagykorú, 22 éves volt.

A nyomozók szerint a férfi konkrétan ki is használta a multinál betöltött funkcióját: az egyik lányt a cég adatbázisából, a gyorsétterembe munkára jelentkezők közül választotta ki, és győzte meg a váltással kapcsolatban. Emellett álláskereső lányok hirdetéseit is böngészte, és többi áldozatát azok közül választották ki, akik bébiszitterként vagy idősgondozóként szerettek volna dolgozni.

A férfit még augusztus elején vették őrizetbe, majd az illetékes bíróság úgy döntött, hogy 30 napos vizsgálati fogságba helyezi.