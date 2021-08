Visszatért a Szuezi-csatornába a márciusban beszorult teherhajó

Az Ever Given ezúttal sikeresen vette az akadályt.

Az Ever Given nevű hatalmas konténerhajó márciusban szorult be a és torlaszolta el csaknem egy héten át a világkereskedelem egyik fontos vízi útvonalát, a Szuezi-csatornát. Az esetet követően ki is bővítették a csatornát, most pedig az Ever Given vissza is tért a helyszínre, és gond nélkül áthajózott a problémás szakaszon. Ezt a hírt a Suez Canal Authority osztotta meg a Twitteren, egy videóval egyetemben: