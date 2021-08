„Mindent otthagytam, még a macskáim is ott maradtak a házban” – megszólalt az egyik amerikai gépen menekülő afgán újságíró

Egy afgán újságíró, Ramin Rahman beszélt a Guardiannak arról, hogyan tudott egy amerikai szállítógépen kimenekülni Afganisztánból. A több száz embert szállító repülőgépekről már korábban is jöttek ki képek, de most hallani azt is, milyen érzés volt fegyverropogás közben felmászni egy ilyen gépre.

A férfi elmondta, hogy mindenáron el akart menekülni Kabulból, mert nem akart újra a tálibok alatt élni. Mindent hátrahagyott, még a macskáit is otthonhagyta. Azt látta, hogy egy kis csoportot amerikai járművek kísérnek a repülőgépekhez, majd egy csomóan futnak utána. Az emberek egymást taposták, sokan a földre estek, az emberek időseken és gyerekeken is tapostak.

Közben fegyverropogást lehetett hallani, és azt hitték, a tálibok már a reptérnél vannak. A gépen belül alig volt oxigén, hőség volt, sokan majdnem rosszul lettek. A férfi elmondta, hogy fel is ajánlotta az amerikaiaknak, akik először elkezdték levezetni az embereket a gépről, hogy ő is leszáll. Bűntudata volt, mert sokan haltak meg éppen, miközben ő a gépen volt, és a szülei is Kabulban maradtak. A katonák végül visszavezették őket a gépre, egy óra várakozás után el is indultak. A gép Katarba repült, egy amerikai katonai bázisra, most itt várakoznak.