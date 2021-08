Sokszínűbbé és városiasabbá vált az USA az elmúlt tíz év során

Sokszínűbbé és városiasabbá vált az Amerikai Egyesült Államok lakossága az elmúlt tíz évben – derül ki az amerikai népszámlálási hivatal által csütörtökön közreadott legfrissebb demográfiai adatokból. Az Associated Press szerint a friss adatok az eddigi legrészletesebb képet adják arról, hogy hogyan is változott az ország 2010 óta. Ezek a számok, mint írják, minden bizonnyal hatással lesznek a 2022-ben esedékes kongresszusi választásokra, ahogy a nagyjából 1,5 milliárd dollárra rúgó éves szövetségi költségvetés alakulására is.

A népszámlálási adatok szerint a fehér népesség aránya a 2010 -es 63,7 százalékról 57,8 százalékra csökkent tíz év alatt. Ezt a csökkenést szakemberek szerint a szülési hajlandóság változása okozza, amely a fehér nők körében csökkent a spanyol és ázsiai nőkhöz képest. A nem spanyol fehér lakosság száma a 2010-es 196 millióról 191 millióra csökkent az Egyesült Államokban.

Mindamellett a fehérek továbbra is a legelterjedtebb etnikai csoport Amerikában, noha Kalifornia államban ez is megváltozott. Itt a spanyolok lettek a legnagyobb etnikai csoport, az ő arányuk 37,6 százalékról 39,4 százalékra nőtt az évtized során, míg a fehéreké 40,1 százalékról 34,7 százalékra csökkent az államban.

Néhány demográfus arra is felhívta a figyelmet, hogy nem annyira a fehér népesség csökkenése a jellemző, sokkal inkább a többnemzetiségű identitásra való áttérés. Azoknak az aránya, akik két vagy több etnika csoporthoz tartozónak vallották magukat, több mint háromszorosára nőtt. 2010-ben ez 9 millió volt, 2020-ra viszont már 33,8 millió volt a többnemzetiségűek aránya. Ők az Egyesült Államok lakosságának már 10 százalékát teszik ki. Az afroamerikai lakosság részaránya 12,4 százalék, az ázsiai gyökerekkel rendelkezőké pedig 6 százalék.

A népszámlálási adatokat eredetileg március végéig kellett volna közzétenni, de ezt a határidőt a koronavírus-járvány miatt elhalasztották. A 2020-as népszámlálás kezdete a legtöbb amerikai lakos számára egybeesett a vírus tavalyi berobbanásának időszakával, és ez arra kényszerítette a népszámlálási hivatalt, hogy késleltesse a műveleteket és időban kitolja a népszámlálás ütemtervét.

A számok nem tükrözik azt a majdnem 620 ezres veszteségét, amely a koronavírus-járványban meghaltakat jelenti.

Az MTI a The Washington Post cikkét szemlézve kiemeli, ez az első alkalom az amerikai népszámlálások történetében, hogy a fehér lakosság aránya csökkent, ám a fehérek most is a legnagyobb népességcsoportot alkotják mintegy 204 millió fővel, ami a 330 milliós összlakosság 61,6 százaléka.