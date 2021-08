„Sok cuccot nem kell vinnünk” – mondta Szijjártó, mégis három gép repült Mongóliába

Szijártó Péter július 28-án, szerdán késő délután tette közzé a Facebook-oldalán, hogy a Liszt Ferenc repülőtérről Ulánbátorba utazik. A látogatás célja az volt, hogy átadja Magyarország 33 lélegeztetőgépből álló adományát a mongol vezetésnek. A külgazdasági és külügyminiszter gyors látogatásra készült, a közösségi oldalon azt írta:

Sok cuccot nem kell vinnünk, a repülés alatt elveszítjük az éjszakát, reggelre érkezünk, és a tárgyalások után indulás vissza! Nagyjából 24 óra múlva újra itt!

A Facebookon közzétett fényképek és a repülési adatok alapján egyértelmű, hogy Szijjártó szerdán 17 óra 30 körül a Magyar Honvédség új csapatszállító repülőgépével indult Mongóliába. A 605-ös lajstromjelű Airbus A319-es akár 144 utas befogadására is alkalmas, hatótávja azonban nem elég nagy ahhoz, hogy leszállás nélkül repülhessen Ulánbátorig, ezért a gépnek Oroszországban, Tatárföldön meg kellett szakítania a több mint hatezer kilométeres útját. A miniszter erről a kitérőről is publikált egy videót, amelyben azt mutatta be, hogy még az egyórás tankolás idejét is tárgyalással tölti: a kazanyi reptéren éjszaka a tatár miniszterelnök sóval és kenyérrel várta három népviseletbe öltözött lány kíséretében. Szijjártó arról nem tett említést, hogy Tatárföldet három héttel korábban is meglátogatta, július 6-án szintén a HM Airbusával járt az orosz tagköztársaságban.

Mongóliában a lélegeztető-készülékek átadására 29-én, csütörtökön került sor. Ekkorra odaérkezett Budapestról a magyar kormány új szállítógépe is. Az Airbus A330-200F szélestörzsű repülőt a koronavírus-járvány idején szerezték be 17 milliárd forintért a Qatar Airways flottájából, majd a Wizz Airrel kötöttek megállapodást a közös üzemeltetésről.

Szijjártó Péter Ulánbátorban Batmunk Batceceg mongol külügyminiszterrel tartott sajtótájékoztatót. Az eseményen a magyar politikus arról beszélt, hogy Magyarország megteremtette saját gyártási kapacitását a járvány elleni védekezéshez szükséges eszközök előállításához.

Így például lélegeztetőgépeket is tudunk gyártani, és ennek köszönhetően baráti országoknak is tudunk segíteni

– mondta.

Valójában Mongólia lett – Csehország és Ukrajna után – az az ország, amely ha kisebb mennyiséggel is, de részesült abból a koronavírus-járvány első hulláma idején beszerzett 16 ezer darabos lélegeztetőgép-készletből, amelyet az Orbán-kormány vásárolt össze 300 milliárd forintos összköltséggel. A drága lélegeztetőgépek túlnyomó része azóta is raktárakban áll bedobozolva, miután a járvány csúcsán is csak mintegy 1500 készülékre volt szüksége az országnak. A magyar diplomácia első körben megpróbálta értékesíteni a felesleges gépeket, az utóbbi hónapokban pedig előszeretettel alapoz diplomáciai gesztusokat a raktárkészletre.

Az ulánbátori külügyminiszteri találkozó és egy másik protokollesemény után Szijjártó visszaindult Budapestre, csakhogy úgy tudjuk – valószínűleg az Airbus személyzete számára előírt kötelező pihenési idő miatt – a gépe nem szállhatott fel ilyen gyorsan.

A problémát azzal oldották meg, hogy a HM 607-es lajstromú Dassault Falcon gépe is Ulánbátorba repült, mégpedig fél nappal a Szijjártót szállító Airbus előtt. A Flightware.com adatai szerint a kisebb Falcon köztes leszállás nélkül 29-én csütörtökön 17 óra 30 körül landolt Ferihegyen. Az Airbus viszont egy újabb kazanyi tankolás után csak pénteken hajnali fél ötkor ért vissza Magyarországra, és nem is Budapesten, hanem Kecskeméten szállt le. Addigra a harmadik repülő, a teherszállító Airbus is a magyar fővárosban volt már.

Szijjártó, aki így minden bizonnyal a Falconnal tért haza, fél napot spórolt magának a váltott repülőkkel, és Facebook-oldala tanúsága szerint már pénteken kora délelőtt a külügyminiszériumban tartózkodott. Először a bencés rend két vezetőjével, Jeromos tihanyi és Kelemen győri apáttal találkozott, majd a Nemzetközi Automobil Szövetség elnökét, Jean Todtot fogadta. Aznap délután az ő feladata volt bejelenteni, hogy a kormány tervei szerint 2025-re ismét lesz magyar űrhajós. Este pedig a külügyminiszter már a feleségével lazult a paloznaki jazzfesztiválon.

A 24.hu megkereste a Külgazdasági és Külügyminisztériumot, arról érdeklődve, hogy miért kellett – a feltehetően a berendezésekkel megpakolt szállítógép gép mellett – két repülő is a lélegeztetőgépek ulánbátori átadásához. A tárca – nem cáfolva, hogy az Airbus és a Falcon is Mongóliában járt – azt írta:

A Magyar Honvédség a repülőgépek beosztását mindig a szállítási feladatok összetettsége és időbeosztása alapján allokálja.

A Magyar Honvédség számára nagyjából három éve vett a kormány két Airbus A319-est és két Falcon 7X repülőgépet. Kezdetben az volt a hivatalos kommunikáció, hogy a gépeket szigorúan honvédségi célokra, csapatszállításra és futárszolgálatra használják majd. Még tavaly is ehhez a verzióhoz ragaszkodtak, amikor már egyre több olyan esetre derült fény, amikor Orbán Viktor, vagy más kormánytag titokban használta valamelyik gépet. Hosszú ideig még az országgyűlés honvédelmi bizottságának tagjait sem engedték az új repülők közelébe. 2021-re azonban már változott a helyzet, a kormány tagjai – különösen Szijjártó Péter – rendszeresen igénybe veszik a HM repülőit külföldi útjaikra. Olyan eset azonban eddig nem került a nyilvánosság elé, amikor egy politikus kettő, vagy mint ebben az esetben, három gépre lett volna szüksége egyetlen hivatalos út lerendezésére.