Az összeomlás küszöbén a Golf-áramlat, bedőlhet a teljes éghajlatunk

Olvad a grönlandi jég, hígul az óceán, lassul az áramlat, kevesebb lesz az eső, hidegebb lehet Európa.

Az emberi tohonyaság és a kényelemhez való ragaszkodás miatt hiába kongatják lassan évtizedek óta a tudósok a vészharangot, az emberiség teljes gázzal hajt a végpusztulásba. A globális éghajlatváltozás valódi probléma, sőt sok jelenlegi globális probléma ősatyja (mint a magyar kormány által centrumba emelt migrációé), és ha ezt nem oldjuk meg hamarjában, nagy baj lesz. Most egy nagyon komoly tünet miatt figyelmeztettek klímakutatók:

akár évtizedeken belül leállhat a karibi térségből Európa partjaihoz meleg tengervizet szállító Golf-áramlat.

A Guardian cikke szerint már így is az utóbbi 1600 év leglassabb tempójában viszi a vizet a Golf, de most már közel került ahhoz, hogy teljesen leálljon. Globális katasztrófát okozna egy ilyen esemény, emberek milliárdjainak életadó esője kerülne veszélybe Indiában, Dél-Amerikában és Nyugat-Afrikában, Európában pont lehűlne a hőmérséklet és még pusztítóbb viharok kerekednének, Észak-Amerika keleti partjainál pedig megnőne a tengerszint. Még az amazonasi esőerdőkre és az antarktiszi jégpáncélra is hatással lenne a Golf összeomlása. Amint látni, mindez a mezőgazdaságot is tönkretenné.

Hogy ez pontosan mikor következhet be? A tudósok szerint akár egy évtizeden belül, de lehet, hogy még pár évszázadot kibír a Golf-áramlat. Magyarul akár a mi életünkben eljöhet egy globális apokalipszis. Niklas Boers, a német Potsdami Klímahatás-kutató Intézet kutatója állítja, már láthatók az áramlat destabilizációjának jelei. Boers ijesztőnek tartja ezt, szerinte egyszerűen nem engedhetjük meg, hogy a Golf bevégezze pályafutását.

A globális éghajlatváltozás relatíve lassú folyamat, bár pusztító események sorát is okozza (mint a hatalmas erdőtüzek, pusztító ciklonok, tornádók, aszályok, árvizek stb.). De eljöhetnek olyan gyors és radikális fordulópontok, amiknél már visszafordíthatatlanná válnak egyes folyamatok. Az amazonasi esőerdő a felperzselés miatt már több szén-dioxidot bocsát ki, mint amennyit elnyel, közel a grönlandi jégtakaró jelentős részének hirtelen elolvadása és a szibériai tundra felolvadásával egyre több üvegházgáz, metán jut a légkörbe. Ezek is ilyen fordulópontok.

A Golf-áramlatot részben az hajtja, ahogy a meleg déltengeri vizek északnak haladnak, majd a Jeges-tengerben lesüllyednek a mélybe. Ezt pont a grönlandi jégtakaró olvadása torpedózza meg, hisz annyi édesvíz folyik róla a tengerbe, hogy azzal lassítja a meleg áramlat északra törekvését. Ugyan a Golf-áramlat esetén megfigyeltek az elmúlt másfél évszázadban gyors folyású és lassabb folyású időszakokat, ami most történik, az még így sem normális. A Golf nagyon instabil, Boers hasonlatával olyan, mint egy két lábán hintáztatott szék. Sokan játszottunk már székhintáztatással, ha az ember egy ponton túllendül hátrafelé, óriásit tud esni.