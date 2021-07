A norvég külügyminiszter elárulta, miért nem jön Magyarországra a 77 milliárdos támogatás

Azért nem jutottak döntésre, mert a magyar kormány nem fogadta el a legjobb pályázatot a Norvég Civil Alap esetében.

Péntek korareggel közleményt adott ki a norvég külügyminiszter, Ine Eriksen Søreide amelyben a magyar kormánnyal folytatott végül eredménytelenül végződő tárgyalásokról számol be röviden.

Ennek előzménye, hogy tegnap a 24.hu kérdésére árulta el a kormányinfón Gulyás Gergely, hogy hét hónap alatt sem sikerült megállapodnia a kormánynak a donorokkal arról, hogy ki lesz a Norvég Alap és az EGT Alap civil pályázatainak lebonyolítója. Amint azt szerdai cikkünkben megírtuk, a napokban járt le a hét hónapos határidő arra, hogy a kormány és az említett két alap donorjai megállapodjanak a 77 milliárd forintnyi támogatás civil részének lebonyolítójáról. Ez azonban, mint az Gulyás szavaiból kiderült, nem sikerült, ami azt jelenti, hogy nem lehet elindítani az évek óta húzódó támogatási programot. Tehát azt a – nagyobb – részt sem, aminek forrásai társadalmi felzárkóztatásra, egészségügyi, oktatási, közlekedési és helyi fejlesztésekre, illetve a romák integrációjára lett volna fordíthatók, és amit döntően minisztériumok kezeltek volna. Emlékezetes, hogy 2014-ben a kormány több állami szervet is mozgósított az akkori lebonyolító, az Ökotárs ellen, ám egyetlen gyanújuk sem igazolódott, így ki kellett mondani, hogy a civil szervezet törvényesen végezte a munkát. Miután a magyar kormány ezt lenyelte, azt azért sikerült elérnie, hogy a következő – elvileg 2017 után kezdődő – támogatási ciklus civil lebonyolítójának kiválasztásába beleszólása legyen, és

ha nem is ő választja ki, hogy ki legyen az, meg tudja akadályozni, hogy az legyen, akit nem akar.

A norvég külügyminiszter közleményéből pedig az derül ki, hogy most pontosan ez történt. A tárcavezető arról számol be ugyanis, hogy az eredménytelen tárgyalások végén Magyarországra azok a források sem érkeznek meg, amelyekkel a gazdasági és az energetikai szektor is erősödhetne, és támogatni lehetne belőle a kisebbségeket. Hangsúlyozza: a donor országok mind a 15 érintett tagországban elvárják, hogy a civil támogatások lebonyolítója a kormánytól és az államtól független legyen.

Magyarország elfogadta ezt a szempontot, ugyanakkor nem fogadta el a legjobbra minősített pályázatot

– írja a norvég külügyminiszter az eredménytelen tárgyalások okáról.

Ehhez tudni kell, hogy a jelentkező konzorciumok beadott pályamunkáit ugyanis egy brüsszeli iroda értékeli, és az a szokás – és azt az érintett országok közül mindegyik el is fogadta ezt- , hogy a szakmai szempontok alapján legtöbb pontot kapó „csapat” kapja meg a lebonyolítói feladatot, ebbe a folyamatba pedig nem szólhatnak be a nemzeti kormányok. Azt nem tartalmazza a közlemény, hogy melyik konzorcium kapta a legtöbb pontot, azt ugyanakkor korábban is megírtuk, hogy az Ökotárs is beadta más civil szervezetekkel együtt a pályázatát, és tudható, hogy velük a donor országok a korábbi két ciklusban meg voltak elégedve. Az folyamatok hátteréről itt olvashat bővebben:

A norvég belügyminisztérium közleménye azt is megjegyzi, hogy a magyar kormánnyal 2016 óta tárgyaltak arról, hogy miképp lehetne a támogatásokat Magyarországra juttatni, tehát ez a több éves folyamat ért most itt véget, hiszen nem sikerült lebonyolítót találni – a folytatásról egyelőre nem szól semmi a közleményben.

A közlemény egyébként azzal zárul, hogy a donor országok továbbra is elkötelezettek abban, hogy a legjobb pályázó nyerje meg a civil lebonyolítóit feladatkört.

Miniszterelnökség tegnap ebben az ügyben azt közölte a 24.hu-val: a „donor országok és Magyarország között megkötött Együttműködési Megállapodás értelmében az új Civil Alapkezelő konszenzussal jelölhető ki. Eddig nem született konszenzus a Norvég Civil Alap felhasználásáról, de Magyarország továbbra is készen áll a megállapodásra. Norvégia haszonélvezője a közös piacnak, és a nemzetközi szerződésekben foglaltak alapján hazánknak is jár támogatás az EGT és Norvég Alapokból. Új határidő kitűzésével mód van az egyeztetések folytatására, amelyre a magyar fél javaslatot tett.”