Egy éve ilyenkor: leköpte a taxist, aki pár nappal később meghalt koronavírusban

Mint minden héten, most is mutatjuk, mely cikkeinket olvasták leginkább egy évvel ezelőtt.

Koronavírusos vagyok, és most már te is!

– üvöltötte március 22-én az angliai Stratfordban egy utas Trevor Belle taxisofőrnek, miután leköpte őt, és kiszállt a kocsiból. A férfi nem akarta kifizetni a 9 fontos (3500 forint) viteldíjat, ezen alakult ki közöttük a vita, amit a potyautas az említett módon zárt le. A taxis (nem bizonyíthatóan az esettől) koronavírusos lett és szűk egy hónappal később meghalt.

A kijárási korlátozás Pest megyére is vonatkozó megszűnését követően ifj. Richter József igazgató ötlete nyomán május 20-án délben megnyitott hazánk első és egyetlen autós szafari parkja Szadán. Szomorú fejlemény: a park a napokban nem kapta meg a működési engedélyét, így egy év után bezárt.

Élt egy évet Ma megnyit Magyarország első szafari parkja Közelről csodálhatjuk meg a zsiráfokat, elefántokat, tevéket, lovakat, szamarakat és a család legkülönlegesebb tagjait, a zebmárokat.

A szavuk is elakadt azoknak az orosz kajakosoknak, akiknek május elején három kardszárnyú delfin keresztezte útját a Csendes-óceánban. Videófelvétel is készült a rémisztő pillanatokról.

Döbbenetes vadászbaleset történt egy éve Újfehértón: egy őzvadászat közben leadott eltévedt lövés halálra sebzett egy település határában élő férfit. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság gondatlanságból elkövetett emberölés gyanúja miatt indított nyomozást az ügyben.

Nemcsak a koronavírus, de a sáskák is végigsöpörtek, ha nem is az egész világon, de Iránon mindenképpen. A 21. századhoz méltóan az esetről képi anyag is készült, ami itt mutatunk.