A romániai beutazáshoz sem elég a magyar védettségi igazolvány

Magyarország és Románia kölcsönösen elismeri a koronavírus elleni oltásról kiállított igazolásokat, ugyanakkor nem biztos, hogy erről megállapodást is alá kell írni – mondta még május 6-án Florin Citu román miniszterelnök.

Szijjártó Péter magyar külügyminiszter és román kollégája, Bogdan Aurescu gyulai találkozóján ugyancsak téma volt az oltási igazolványok kölcsönös elismerése, pénteken pedig a Maszol.ro híre jelent meg azzal a címmel, hogy „a román hatóságok elfogadják a román védettségi igazolványt”. Ezt az aradi határrendészet szóvivője és az Arad megyei tiszti főorvos is megerősítette a portálnak, elmondták ugyanakkor azt is, hogy a kártya tulajdonosa csak abban esetben mentesül a karantén alól, ha az oltás második adagjának felvételétől eltelt legalább tíz nap. Márpedig a magyar védettségi igazolvány ezt nem garantálja, hiszen azt már az első oltás után kiállítják.

A Telex egyik olvasója meg is tapasztalta, hogy a védettségi igazolvány önmagában még nem elegendő a romániai beutazáshoz: „A héten napvilágot látott hírek ellenére a mai napon nem engedtek be minket Romániába, annak ellenére, hogy érvényes védettségi igazolványunkat felmutattuk. A román határőr jelezte, hogy mától új szabályozás lépett életbe Romániában, csak negatív PCR-teszttel lehetséges a belépés, vagy vállaljuk a 2 hét karantént. Tegnap még lehetett, ma már nem – volt a rövid válasza. A magyar határőr is értetlenül állt az eset előtt, mert erről ő sem értesült” – mesélte.

A héten Horvátországról is kiderült, hogy bár Magyarországgal kölcsönösen elismerik egymás oltási igazolásait, a határon magyar védettségi plasztikkártya mellett fel kell mutatni a papíralapú oltási igazolványt is, amelyen mindkét oltási dátum szerepel. A beutazás pedig csak akkor lehetséges, ha a második oltást követően eltelt 14 nap.