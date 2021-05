Elraboltak és állítólag halálra kínoztak egy magyar férfit Jemenben

Áprilisban dél-jemeni milícia tagjai raboltak el egy 43 éves magyar állampolgárt. A Kimo néven ismert férfi áttért a muszlim hitre, és felvette az AbdulKarim Fares nevet. A férfiért váltságdíjat követeltek, mivel azonban nem kapták meg, ezért halálra kínozták – számolt be a Yemen Akbhar oldalra hivatkozva az Orientalista blog.

A blog szerint az arab híportál egy jemeni aktivistára Adel Al-Huseinire hivatkozik aki szerint a magyar féfrit az Egyesült Arab Emirátusok által támogatott dél-jemeni milícia fegyveresei rabolták el majd megkínozták és megölték. Adel Al-Husseini Twitter-oldalán először még április végén számolt be az esetről, majd május 8-án egy újabb üzenetben írt a gyilkosságról. Állítása szerint a magyar férfi elrablásáról és megöléséről értesítette a jemeni külügyminisztériumot, Magyarország jemeni nagykövetségét és az ENSZ szakértőit.

A jemeni aktivista szerint a magyar állampolgárt az ország déli részén lévő Ádenben az Egyesült Arab Emirátusok által támogatott Dél-Jemeni Átmeneti Tanács milíciái fogták el és arra akarták kényszeríteni, hogy segítsen nekik váltságdíjat kiharcolni az elengedéséért cserébe. Ő azonban ezt megtagadta, ezért fogvatartói végeztek vele. A blogger szerint a magyar férfi 43 éves és a Kimo néven ismerték még mielőtt áttért volna a muszlim hitre és felvette a AbdulKarim Fares nevet.

Kérdéseinket elküldtük a Külgazdasági és Külügyminisztériumnak, válaszaikkal bővítjük cikkünket.

Communication to The Yemeni Ministry of Foreign Affairs, The Embassy of Yemen in Hungary and The Committee of Experts in The Security Council:

This is Kimo, a Hungarian citizen. He visited Yemen after he converted to Islam. He changed his name to Abdul Hakim Faris. pic.twitter.com/udOfDgN2Me

— عادل الحسني (@Adelalhasanii) May 8, 2021