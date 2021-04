Az Európa Tanács is foglalkozik az M1 riportjával, amelyben az osztrák újságírót járatták le

Szolidaritási hullám indult Európában azután, hogy Franziska Tschinderle, a Profil újságírója ellen támadást indított a nemzeti hírcsatorna. Most az eset az Európa Tanács elé kerül, ahol a magyar kormány magyarázkodni kényszerül a történtek miatt – írja a media1.

Az esetről mi is beszámoltunk. Franziska Tschinderle-t a magyar közmédia Híradója két hete azzal vádolta meg, hogy „provokált” a Fidesz EP-delegációjának a budapesti Orbán–Salvini–Morawiecki-találkozóval kapcsolatban feltett kérdéseiben. Tschinderle „bűne” például az volt, hogy megkérdezte, miért nem kapott meghívást a találkozóra senki a francia Nemzeti Tömörülés és az osztrák Szabadságpárt tagjai közül. Erre hangzott el a 118 milliárd forintból fenntartott közmédiában, hogy „csak amatőr újságírók kérdeznek olyat, hogy miért nincs ott valaki, akinek a jelenlétéről soha nem is volt szó”, a végén pedig kijelentik, hogy a kérdező újságíró minden bizonnyal további lejárató cikkekkel is készül. Az osztrák újságíró nevét is közzétették a lejárató, propagandisztikus anyagban, amelyet újabbak követtek.

Az eset kapcsán a hvg.hu megkereste Franziska Tschinderle-t, aki rendszeresen ír Magyarországról. Ő úgy fogalmazott:

Ez az egész nem rólunk szól, és nem is arról, hogy nem kapunk választ a kérdéseinkre. Ez a budapesti és általában a magyar kollégáinkról szól, akiknek naponta, hetente ezzel kell szembesülniük. Szolidaritást érdemelnek, mi pedig garantálhatjuk, hogy nem fogjuk abbahagyni tudósításainkat a demokrácia hanyatlásáról a szomszédunkban.

A media1.hu most felidézi, hogy az osztrák újságírót érintő lejáratása miatt indult szolidaritási hullámra legutóbb az Európai Újságírók Szövetsége is reagált, így a média szabadságáért felelős képviselőjüknek, William Horsleynak sikerült a Tschinderle-ügyet az Európa Tanács szintjére emelni.