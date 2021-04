DiCaprio és Katy Perry győzködi Bident, ódzkodjon a brazil elnöktől

Jó pár híresség írt nyílt levelet az amerikai elnöknek, kérvén, ne egyezkedjen az amazóniai erdőirtásokat elősegítő Jair Bolsonaróval.

Tucatnyi amerikai és brazil celebritás noszogatja Joe Biden amerikai elnököt, hogy semmilyen környezetvédelmi egyezményt se írjon alá Brazíliával – írja a BBC News. Több ismert ember azt állítja a nyílt levélben, hogy a Jair Bolsonaro vezette brazil állam elősegíti a környezet pusztítását, kár lenne Bidennek ezt legitimálnia.

A levelet olyan amerikai hírességek írták alá, mint a színész Leonardo DiCaprio, Jane Fonda, Sigourney Weaver, Alec Baldwin és az énekes Katy Perry, valamint a brazil Grammy-díjas zenész, Gilberto Gil és Caetano Veloso dalszerző-énekes.

Bolsonaro elnök inkább erőforrásként tekint a hatalmas, ám véges tartalékokkal rendelkező amazonasi esőerdőre, ezért meggyengítette annak jogszabályi védelmét, a gazdaság fejlesztésére szólított fel a régióban, támogatja a mezőgazdaságot és bányászatot errefelé. Ennek következtében 12 éve nem látott mennyiségben pusztították ki az erdőt 2020-ban.

Pénzt kér, erdőt dönt

Az Egyesült Államok és Brazília február óta tárgyalásokat folytat az erdőirtás megállításáról. A terv az lenne, hogyha Brazília jobban óvja a föld tüdejének is nevezett hatalmas erdőséget, pénzügyi kompenzációhoz jut. Hamarosan virtuális, Amerika vezette éghajlatváltozási csúcstalálkozót tartanak, amin Bolsonaro is részt vesz majd, bár a megállapodást valószínűleg itt még nem jelentik be.

Mindenesetre a fent felsorolt ismert emberek azt kérik, az amerikai kormány hallgasson inkább az őslakos és a környezetvédő csoportokra. Pont 200 ilyen csoport írt egy másik levelet nemrég Biden hivatalának, hogy ne kössön egyezmény Bolsonaróval, mert szerintük ő nem legitim képviselője Brazíliának (amúgy mivel szabályos választásokon őt szavazták meg az ország elnökének, igenis legitim).

Eközben Brazília 1 milliárd dollárnyi külföldi segélyt kért a nemzetközi közösségtől azért, hogy az erdőirtást 30-40 százalékkal visszavethesse. A kérés kritikusai szerint előbb eredményeket kéne felmutatni az illegális fakitermelés és bányászat ellen, aztán kuncsorogni pénzért.