Meleg vízzel töltött gumikesztyűkkel fogják a magányos covidos betegek kezét egy brazil kórházban

Egy brazil nővér ötletén hatódott meg a világ: hogy az izolációtól is szenvedő covidos betegek azt érezzék, hogy valaki fogja a kezüket, összekötözött, meleg vízzel feltöltött gumikesztyűket tett a kezükre. A nővért Semei Araújo Cunhának hívják, és a São Carlos-i kórház intenzív osztályán dolgozik. Cunha még március végén posztolta ki az ötletes-szomorú megoldást saját közösségi oldalára, amit mostanra egy Twitter-poszt hatására felkapott a web népe.

‘The hand of God’ — nurses trying to comfort isolated patients in a Brazilian Covid isolation ward. Two disposable gloves tied, full of hot water, simulating impossible human contact. Salute to the front liners and a stark reminder of the grim situation our world is in!@sadiquiz pic.twitter.com/eldzkT4JHa

