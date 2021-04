Nem öngyilkos lett, hanem megfojtották Putyin kritikusát

Nyikolaj Gluskov orosz üzletember egy csalási ügy elől Londonba menekült egy évtizede, majd gyanús körülmények közt meghalt.

2018 márciusában, Londonban holtan találták Nyikolaj Gluskov orosz üzletembert, aki száműzetésben élt a brit főváros New Malden negyedében. Azóta nyomoz a brit rendőrség az ügyben, ami kezdetben öngyilkosságnak tűnt. Most azonban Nyugat-London halottkéme kijelentette, bizonyíték van arra, hogy halála megrendezett, tehát nem valódi öngyilkosság volt, amiben „egy harmadik fél is részt vett” – írja a BBC News.

Magyarán Chinyere Inyama szerint Gluskovot megölték.

Gluskov még 2010-ben kapott menedékjogot az Egyesült Királyságban azután, hogy Oroszországban csalással gyanúsították meg. Gluskov korábban az orosz állami légitársaság, az Aeroflot igazgatóhelyettese volt. 2017-ben távollétében egy orosz bíróság 8 év börtönre ítélte cirka 36 milliárd forintnyi pénz ellopása miatt. Gluskov ebben az ügyben tett volna vallomást Londonban azon a 2018-as márciusi napon, de a 68 éves férfit holtan találta a lánya.

Halála egy héttel a korábbi kettős ügynök Szergej Szkripal Novicsok idegméreggel való megmérgezése után történt. Gluskovnál is gyanús volt az idegenkezűség, egy mentős és Gluskov lányának barátja is ilyeneket mondott. A mostani vizsgálatból az tűnik ki, hogy valószínűleg valaki Gluskov mögött állt, úgy fojtotta meg a férfit. A halottkémi vizsgálatok mellett mintegy 1800 szemtanút is kihallgattak, de még nem gyanúsítottak meg senkit az emberöléssel.