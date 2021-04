Valamit kezdeni kell a túl nagyra nőtt óriáshajókkal, mert egyszer az egész világ ráfaraghat

Az Ever Given konténerszállító hajót ugyan sikerült kiszabadítani a Szuezi-csatornából, ám ha záros határidőn belül nem találnak új útvonalat az óriáshajóknak, abból nagyobb baj is lehet.

Szabadulása előtt még egyszer keresztbe fordult az Ever Given a Szuezi-csatornán

Egymilliárd dollár – az elsődleges becslések szerint ekkora gazdasági kárt okozott a keresztbe fordult hajó, amely egy hétig torlaszolta el az utat a Szuezi-csatornán. A feltételezett okok között a leggyakrabban az erős szelet, az emberi mulasztást és a lehetséges technikai hibát emlegetik. És bár a konténerszállító hajó esete jó alapot teremtett a mémgyártóknak, ennél azért komolyabb ügyről van szó, akkor is, ha már helyreállt a rend a csatornán. Az elmúlt napok történései a globalizáció egyik veszélyére hívják fel a figyelmet.

Még több, még nagyobb hajó

Fél évszázaddal ezelőtt a gyártás még a gazdag országok kiváltsága volt, miután a szegény nemzetek ellátták őket nyersanyagokkal. Az 1980-as évektől viszont a konténerszállítás olcsóbb lett, a technológia pedig rohamosan fejlődni kezdett. Ennek eredményeként a vállalatok már megengedhették maguknak, hogy az egyik országban megvegyék a szükséges nyersanyagot, a másikban műanyagot gyártsanak belőle, a harmadikban terméket készítsenek, a negyedikben pedig értékesítsék azt.

Mivel a nemzetközi kereskedelem robbanásszerűen fejlődött, még több és még nagyobb hajókra volt szükség. Az elmúlt egy évtizedben pedig a fogyasztói szokások megváltozásával a hajók mérete kilőtt. Egy-egy óriáshajóra már húszezer konténer is felfér, négyszer annyi, mint akár húsz éve.

Amikor elkezdődött az óriáshajók gyártása, a világsajtó rendszerint szenzációhajhász címekkel számolt be arról, milyen hatalmasak, az Eiffel-torony felépítéséhez szükséges vas hányszorosát használták fel hozzájuk, és vajon mekkora profitot fognak termelni az érintett hajózási vállalatnak. Arról viszont nem szóltak a hírek, hogy ebből baj is lehet. Mivel a hajók nagyobbak, értelemszerűen több terméket szállítanak, ezért a kockázat is nő.

Kapcsolódó Miért olyan fontos a Szuezi-csatorna? Az Ever Given esete óriási gazdasági károkat okozott.

Amennyi előnye, annyi hátránya

A hajók növekedését alig-alig tudta lekövetni a tengeri infrastruktúra. A Panama-csatornát például több mint egy évtizeddel azért szélesítették ki, hogy megfeleljen az új konténerszállítóknak is. Mire kész lett, még nagyobb, főként ázsiai hajókat is ki kellett volna szolgálnia.

Világszerte a kikötők legalább fele nem tudja fogadni az óriáshajókat. A problémát tovább bonyolítja, hogy ha a terminálok akár áramszünet, akár fegyveres harcok, akár más ok miatt leállnak, akkor a beérkező hajók a közelben sehol sem tudnak kikötni.

A Szuezi-csatornát már elkezdték bővíteni, az északi oldalon kétirányú is lett a közlekedés, de a déli oldal fejlesztése csúszott, ezért szűkebb és egyirányú. Ezért is volt sebezhető, amikor az Ever Given keresztbe fordult rajta egy szeles reggelen.

A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) már 2015-ben arra figyelmeztetett egy jelentésben, hogy a hajózási útvonalak túlterheltsége végzetes lesz. A Szuezi-csatornán sem azért állt napokig a közlekedés, mert nincsenek felkészülve ilyen helyzetekre, hanem azért, mert egy ekkora hajó kiszabadításához ennyi idő kell.

Még ha nem is tűnik annak, a probléma globális, és ezt egyszerű szemléltetni a mostani esettel kapcsolatban. Az Ever Given egy japán cég tulajdona, egy tajvani konténerszállító vállalat üzemelteti, és Panamában van bejegyezve. A hajó Ázsiából tartott Rotterdamba, amikor a Közel-Keleten elakadt. A mentőakciót japán és holland szakértők vezették az egyiptomiakkal együttműködésben. A konténerszállítón tartózkodó 25 tagú legénység pedig indiai volt.

Kell egy új Szuezi-csatorna

Az Ever Given elakadása egy geopolitikai játszma kezdete is lehet. Az ENSZ állítólag tervet készít elő egy csatornáról, amit az egyiptomi-izraeli határon alakítanának ki, pedig korábban rendre elvetették ezt az ötletet, mondván, az útvonal veszélyes lenne, mert Irakhoz és Szíriához is közeli.

A Szuez 2 névre hallgató projekt kivitelezése alaphangon öt évig tartana, és tulajdonképpen az Akabai-öböl folytatása lenne. A technológia adott hozzá, ráadásul úgy lehetne kialakítani, hogy az óriáshajók számára is átjárható legyen.

Az ENSZ másik ötlete, hogy az egykor a Nílust és a Vörös-tengert összekötő folyamot állítsák helyre, így a folyón is át lehetne kelni. Ez azonban a világ gondját nem oldaná meg, mert a Nílusra 20 ezer konténert szállító járművek nem mehetnek rá ezután sem.

Itt jön a képbe Oroszország, Vlagyimir Putyin kormánya ugyanis azonnal kapott az alkalmon, jelezve, hogy ott van az északi tengeri út, amely a sarkkörön keresztül tudná összekötni Európát és Ázsiát. Az útvonal Szöul és Szentpétervár között körülbelül nyolcezer kilométerrel rövidebb, mintha egy hajó a Szuezi-csatorna irányába menne. Mégis alig használják, aminek nyomós oka, hogy egy évben csak három hónapon keresztül hajózható a jegesedés miatt. Jégtörőkkel persze szabaddá tehető az út, ez azonban rendkívül költséges. Az oroszok törekvése mellett szól ugyanakkor, hogy az útvonalon becslések szerint 2025-re teljesen eltűnhet a jég, ezzel pedig szabaddá válhat az út. De a körülmények miatt ígyis erősebb hajótestekre lenne szükség, ami a hajózási vállalatoknak nincs kedvére.

Akármi lesz is az alternatíva, annyi biztos, hogy hosszú távon a Szuezi-csatorna önmagában nem elég a teherszállítási igények kiszolgálására, erre az Ever Given balesete is rávilágított.