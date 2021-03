Nagyvilág – koronavírus Június 15-től lép érvénybe az uniós oltási igazolás, de nem lesz kötelező

Thierry Breton, a belső piacért felelős európai uniós biztos megerősítette, hogy az Európai Unió nyárra elérheti a koronavírus-elleni kollektív immunitást a területén gyártott oltóanyag-mennyiségnek köszönhetően. Az uniós oltási stratégiáért is felelős francia politikus azt is jelezte, hogy a beoltottságot igazoló közös uniós egészségügyi igazolás kiváltása nem lesz kötelező – számolt be az MTI.

Megvan a kapacitásunk arra, hogy a negyedév végéig legyártsunk és leszállítsuk európai honfitársaink számára az ígért 360 millió dózist, július végéig pedig mintegy 420 milliót. Ez a szükséges mennyiség ahhoz, hogy kollektív immunitásról beszélhessünk, mondta Thierry Breton vasárnap az RTL francia rádióban. A biztos egy héttel ezelőtt a TF1 francia televízióban azt mondta, hogy Európa július 14-re érheti el a közösségi immunitást. „Fel kell gyorsítani (az oltási kampányt), de a tagállamok feladata ennek megszervezése és gyorsítása" – hangsúlyozta a biztos. „Nekik kell a 420 millió adagot a következő három és fél hónapban eloltaniuk" – tette hozzá. „Ez az ára annak, hogy legyen idén turistaszezon, amely remélem ugyanolyan lesz, mint a tavalyi, ami végülis nem is volt annyira rossz a körülményekhez képest." Thierry Breton elmondta, hogy a közös uniós egészségügyi igazolás, az úgynevezett „zöld tanúsítvány" június 15-től lesz érvényes digitális és papír változatban is mind a 27 tagállam számára. Attól a pillanattól kezdve, hogy biztosak lehetünk abban, hogy minden európai, aki szeretné magát beoltatni, egyformán hozzáférhet az oltáshoz, kell lennie egy dokumentumnak, amely igazolja mindenki állapotát, fogalmazott a biztos. A QR kóddal ellátott igazoláson szerepelni fog a tulajdonos neve, születési dátuma, az útlevele száma, illetve az, hogy kapott-e oltást és hogy milyen típusút, valamint, hogy átesett-e a fertőzésen és vannak-e antitestjei. Aki nem kapott oltást és nem is volt beteg, annak a PCR teszt eredménye szerepel majd az igazoláson. A dokumentumot utazáshoz, nagyobb rendezvényen való részvételhez, illetve nyilvános helyre való belépéshez lehet majd használni, de nem lesz kötelező – hangsúlyozta Thierry Breton. A zöld útlevél egy negatív teszttel is kiváltható lesz, és a gyorstesztek kapacitásának kibővítésén is dolgozik az Európai Bizottság. Breton szerint az a cél, hogy „ismét együtt tudjunk élni kockázatmentesen", és hogy nyitni tudjunk.