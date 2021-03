A világ egyik legjobban átoltott országa intő példa, miért lenne veszélyes túl korán nyitni

Chile a harmadik legátoltottabb ország világon (a miniállamokat nem számolva), már minden harmadik polgára kapott oltást, a védekezésben továbbra is erős korlátozásokat alkalmaz, a járvány mégis felívelő szakaszban van – írja a Portfolio.

A cikk szerint a chileiek egészen máshogy gondolkodnak a járványkezelésről, mint Európában: jelentős nyitást csak akkor tudnak elképzelni, ha a nyájimmunitás közelébe, vagyis 80%-ra emelkedik az átoltottság. Ettől pedig még mindig messze vannak, noha az oltási programjuk kiemelkedő nemzetközi viszonylatban.

Chilében eddig a lakosság 28 százaléka kapott már egy oltást, 15 százalék pedig már a másodikon is túl van, a 19 milliós országban száz főre vetítve összesen kétszer annyi vakcinát adtak már be, mint Magyarországon (mi a népességarányos globális rangsorban a hatodik helyen állunk, megint csak nem nézve a pár tíz- és százezres miniállamokat).

A tapasztalat azonban azt mutatja, hogy az ország harmadának átoltása sem képes fékezni a járvány terjedését, sőt.

Miközben egyre több oltást adnak be, február 19 óta folyamatosan emelkedik a napi új fertőzöttek száma, a mai napon 4864 esetet jelentettek. A halálozási adatok sem javultak, bár az egyes napok között a nagyobb eltérések is akadnak, az áldozatok száma a múlt héten emelkedő tendenciát mutatott, március 18-án pedig 172 halálesetet jelentettek, tavaly nyár óta nem volt ilyen magas az áldozatok száma.

A chilei példa egybecseng az izraeli és brit tapasztalatokkal: 20-30% körüli átoltottsági szintnél az immunitás még nemigen hat a járványdinamikára, ezért a nyitási kísérletek a vírus újbóli elszabadulását hozzák.

Mindez intő lehet a magyar kormány számára is, miután Orbán Viktor múlt pénteken kijelentette a Kossuth rádióban, akkor lehet elkezdeni az újraindítást, ha átoltottság eléri a 2,5 millió főt. Az általunk megkérdezett járványügyi szakemberek is azt mondják, nincs megalapozott magyarázat a miniszterelnök állítására.

Kapcsolódó Miért pont 2,5 millió oltottnál nyitna Orbán? Járványügyi szakemberek szerint nincs rá megalapozott magyarázat, miért lehetne elkezdeni az újranyitást akkor, ha 2,5 millió ember már be van oltva.

A dél-amerikai ország esetében ugyanakkor érdemes figyelembe venni azt is, hogy Brazília közelsége miatt elterjedt az országban a brazil vírusmutáns, amely ellen több vakcinának is gyengébb a hatékonysága, továbbá hogy a kínai Sinovac vakcinával oltották be eddig a legtöbb embert, amely a hagyományos koronavírus ellen sem olyan hatékony, mint a nálunk alkalmazott vakcinák.

A fenti képen Chile elnökét, Sebastian Pinerát oltják be.