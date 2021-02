Szorosabbra fűzi kapcsolatait a magyar és a lengyel katonaság

A két ország minisztere együttműködési megállapodást írt alá kedden.

Magyar-lengyel katonai együttműködési megállapodást írtak alá a két ország védelmi minisztériumának képviselői kedden Budapesten. Benkő Tibor honvédelmi miniszter hivatalos látogatáson fogadta Mariusz Blaszczak lengyel nemzetvédelmi minisztert és delegációját.

Közös sajtótájékoztatójukon Benkő Tibor kiemelte: a visegrádi négyek (V4: Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Magyarország) és azon belül is a lengyel-magyar kapcsolatok erősítése jó úton halad; a lengyel és magyar katonák kapcsolatának szorosabbra fűzésével, együttműködésük még hatékonyabb, eredményesebb lesz a jövőben.

Mariusz Blaszczak közölte: az együttműködési megállapodás 63 pontból áll, egyebek mellett közös kiképzések, gyakorlatok, történelmi, hagyományőrző feladatok szerepelnek benne.

Benkő Tibor a 63 feladat közül a különleges műveleti erők közös gyakorlatozását, a tartalékos katonák képzésével, felkészítésével kapcsolatos tapasztalatok feldolgozását, valamint a különleges műveleti erők közös gyakorlatozását emelte ki. Utóbbival kapcsolatban elmondta: a jelenlegi helyzetben legfontosabb a katonák egészségének megóvása, de a tervek szerint csak a különleges műveleti erők vonatkozásában egy éven belül négy közös gyakorlatot is terveznek Lengyelországon és Magyarországon.

A két miniszter előzőleg Székesfehérváron tett látogatást a horvát vezetés alatt működő közép-európai többnemzeti hadosztály parancsnokságának bázisán, majd Budapesten folytattak megbeszélést. A délutáni sajtótájékoztatón Benkő Tibor azt mondta: a lengyel nemzetvédelmi miniszter Székesfehérváron meggyőződhetett arról, hogy „közös erővel, közös akarattal, ilyen rövid idő alatt is lehet képességeket építeni”.

Elmondta: hogy a többnemzeti hadosztály parancsnokságot keretnemzetként Szlovákiának, Szlovéniának, Horvátországnak és Magyarországnak ajánlották fel. Benkő Tibor üdvözölte, hogy Lengyelország is fontosnak tartja ennek a parancsnokságnak a működését, és ahhoz katonákkal is hozzájárul. A magyar miniszter hangsúlyozta: ez a parancsnokság az európai népek békéjének és biztonságának garantálásáért tevékenykedik.

Benkő Tibor köszönetet mondott azért, hogy Lengyelország felajánlotta a magyar harckocsizó katonák felkészítését és kiképzését a Leopard harckocsik használatához. Ezzel összefüggésben Benkő Tibor elmondta, hogy Magyarország a PESCO-n belül (az Európai Unió védelmi célú állandó strukturált együttműködése) többnemzeti szimulációs központot hoz létre.

A magyar miniszter emlékeztetett: jelenleg Lengyelország tölti be a V4-es elnöki szerepkört. Ennek során cselekvési tervet dolgoznak ki a V4-ek Európai Unión belüli jövőjéről. Magyarország pedig – amely júliustól veszi át a V4-es elnökséget -, ezen cselekvési terv alapján halad majd tovább. Európában a V4-ek együttműködése példaértékű, Európa békéjét és biztonságát is szolgálja, hangsúlyozta, hozzátéve: ennek egyik példája a V4-EU harccsoport, amelynek következő alkalmazását 2023-ra tervezik.

Benkő Tibor kitért arra is, hogy Lengyelország élen jár a területvédelmi erők szervezésében és alkalmazásában, amit külön haderőnemként szerveztek meg. Elmondta, hogy Magyarországon ma már több mint 10 ezer önkéntes tartalékos katona áll rendelkezésre. Megemlítette: a tartalékos katonák az aktív katonákkal együtt Magyarországon hatékonyan részt vesznek a koronavírus-járvány elleni védekezésben.

A magyar miniszter beszámolt arról: tárgyalásukon egyetértettek abban is, hogy a különleges műveleti erők együttműködésén túl a hibrid hadviselésre és a kiberműveletekre még nagyobb figyelmet kell fordítani a jövőben.

Benkő Tibor kitért arra is, hogy Mariusz Blaszczaknak már többéves együttműködési tapasztalata van Magyarországgal. Korábban belügyminiszterként is segített Magyarországnak az illegális migráció elleni küzdelemben. A védelmi együttműködésben pedig a lengyel miniszter „egyik legerősebb támogatónk és partnerünk” – mondta Benkő Tibor, aki ennek elismeréseként Szövetségért emlékéremmel tüntette ki a lengyel nemzetvédelmi minisztert.

Mariusz Blaszczak elismerését fejezte ki azért, hogy Magyarország ilyen rövid idő alatt létrehozta a székesfehérvári többnemzeti parancsnokságot. Beszámolt arról: tárgyalásukon egyeztettek a 30 éves visegrádi együttműködésről. Megvitatták a PESCO-s kooperáció lehetőségeit is, tárgyaltak továbbá a magyar katonák (lengyel vezetésű ENSZ-köteléken belüli) libanoni szerepvállalásáról is. Mindezeken túl kiemelt téma volt a különleges műveleti erők tapasztalatcseréje, valamint a kiberveszélyek elhárítása érdekében szükséges együttműködés is.

Megvitatták továbbá a – Lengyelországban és Magyarországon egyaránt működő – területvédelmi önkéntes tartalékos haderő létrehozásának és alkalmazásának tapasztalatait is. Mariusz Blaszczak elmondta, hogy Lengyelországban a koronavírus-járvánnyal szembeni küzdelemben óriási sikerként könyvelték el a területvédelmi önkéntes katonák bevetését. Többi között tesztelőpontokon segítettek.

A lengyel miniszter Benkő Tibort tájékoztatta arról is, hogy a múlt héten tárgyalt az Egyesült Államok új védelmi miniszterével, Lloyd Austinnal a NATO-n belüli – együttműködés lehetőségeiről is egyeztettek. Mariusz Blaszczak hangsúlyozta a történelmi emlékezés fontosságát is. Ezzel kapcsolatban elmondta, hogy három magyar múzeumigazgatót kitüntésben részesített, amiért a Covid-járvány ellenére is kiállításokat szerveztek a két ország közös történelmi múltjáról.