A WHO együttműködést tapasztalt a vuhani laborban, ahonnan az összeesküvés-elméletek szerint elindulhatott a vírus

Magas szintű együttműködést tapasztalt a vuhani víruskutató laboratóriumban az Egészségügyi Világszervezetnek (WHO) a koronavírus eredetét kutató szakértői küldöttsége, amely csütörtökön Twitter-oldalán számolt be előző napi kínai tapasztalatairól az MTI szerint.

A delegáció szakértői üzenetükben óva intettek attól, hogy bárki azonnali eredményt várjon a látogatásuktól. Hung Nguyen Viet, a kenyai Nairobiban lévő Nemzetközi Állattenyésztési Kutatóintézet Állat- és Emberi Egészségügyi Programjának társvezetője azt írta: realistának kell lenni, egy ehhez hasonló rövid küldetés nem adhat választ minden kérdésre, de elősegíti a vírus eredetének megértését.

A küldöttség egy másik szakértője, Peter Daszak zoológus korábban egy másik Twitter-üzenetben méltatta a Vuhani Virológiai Intézet vezető munkatársaival folytatott megbeszéléseket. Mások mellett találkozott Si Cseng-li igazgatóhelyettessel, akivel együtt dolgozott a Kínából származó, 2003-ban járványhoz vezető súlyos akut légzőszervi szindróma (SARS) eredetének felderítésében.

A WHO küldöttsége csütörtökön Vuhan Hanjang körzetének közösségi igazgatási központjába látogatott, ahol helyi vezetőkkel és lakosokkal találkoztak. A megbeszélés részletei nem ismeretesek. A hivatalos statisztikák azt mutatják, hogy a közösségben tavaly legalább 16 megerősített Covid-19-eset volt a vírus kitörésekor közel 10 000 ember között. Korábban Daszak egy másik Twitter-üzenetben megköszönte a média türelmét és érdeklődését. Azt írta, a munka halad előre, és várják, hogy a lehető leghamarabb beszámolhassanak az eredményekről.

A világjárványt kiváltó új koronavírust először Vuhanban azonosították. Peking kétségbe vonta, hogy kínai eredetű lenne, azt is felvetette, hogy akár fagyasztott élelmiszerrel is az országba kerülhetett. A szakértőküldöttség, amely januárban érkezett Vuhanba, kétheti karantén után két hétig végzi munkáját a közép-kínai városban, eddig több kórházat és azt a nagybani piacot is meglátogatta, ahonnan az első fertőzötteket jelentették.