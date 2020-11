Rég öregedett valami olyan jól, mint Trump 2014-es tweetje

A Guardian előásott egy tweetet Donald Trump Twitter-oldaláról, ami még Trump elnöksége előtt született, egész pontosan 2014 végén, de a mostani olvasata egészen új fényt vet rá.

Trump ekkor azt írta:

Megesik, hogy nincs szükség magyarázatra, ez is egy olyan helyzet.

What separates the winners from the losers is how a person reacts to each new twist of fate.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 30, 2014