Joe Biden kicsit erősödött Nevada államban, a legújabb adag szavazat megszámlálása után már 11 500 vokssal vezet, ami egy százalékpontnak felel meg.

Közben Trump előnye csökken Georgiában és Pennsylvaniában is, de kérdés, hogy Biden be tudja-e itt előzni az elnököt. Georgiában Trump most 0,3 százalékkal vezet Biden előtt. Ha Nevada és Georgia ma kiderül, szinte biztos lesz, hogy megtudjuk, ki lesz a következő elnök.