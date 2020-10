Nem akarja végigturnézni a világot az első transznemű miniszterelnök-helyettes

– szegezte a kérdést a riporternek rögtön az Independentnek adott interjúja elején Petra De Sutter.

A politikust október elején nevezték ki Belgium miniszterelnök-helyettesének, 2003 óta ő az első zöld politikus, aki ilyen magas pozícióig vitte az országban. Mégsem ezért történelmi kinevezés az övé, hanem azért, mert ő lett Európában az első transznemű kormányfő-helyettes.

– írta a Twitteren a kinevezése után.

I am proud that in 🇧🇪 and in most of 🇪🇺 your gender identity does not define you as a person and is a non-issue. I hope that my appointment as Minister and deputy PM can trigger the debate in countries where this is not yet the case. #fighttransphobia pic.twitter.com/WdgHu2gyy6

